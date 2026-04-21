Medycyna taktyczna w programie kształcenia PUM

- Chcemy przygotować przyszłe i obecne kadry medyczne do działania w sytuacjach kryzysowych - tłumaczy rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Leszek Domański.

- To nie jest tylko logistyka i umiejętność zachowania się w sytuacji krytycznej. Drugi aspekt to niestety tak zwana twarda medycyna, czyli umiejętność znalezienia się w sytuacji zdarzenia masowego - dodaje.Zajęcia mają przygotować studentów nie tylko na potencjalne zagrożenia o charakterze militarnym, ale również na zdarzenia masowe, katastrofy oraz inne sytuacje nadzwyczajne. - Wymagają one szybkiej i skutecznej reakcji - podkreśliła Katarzyna Kacperczyk, wiceministra zdrowia.- Oczywiście my jesteśmy przygotowani do podejmowania operacji, amputacji i tego typu działań, ale nie jesteśmy przygotowani do działania w takich sytuacjach kryzysowych, gdzie na przykład mamy masowe ofiary i masową, bardzo dużą liczbę rannych - powiedziała wiceministra zdrowia.Władze PUM zapewniają, że nowe programy nauczania uzupełnią dotychczasowe kompetencje studentów m.in. w zakresie zaopatrywania krwotoków pourazowych, leczenia hipotermii czy postępowania w obrażeniach charakterystycznych dla warunków pola walki.