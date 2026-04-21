Medycyna taktyczna w programie kształcenia PUM

Region Anna Klimczyk

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
- Chcemy przygotować przyszłe i obecne kadry medyczne do działania w sytuacjach kryzysowych - tłumaczy rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Leszek Domański.
- To nie jest tylko logistyka i umiejętność zachowania się w sytuacji krytycznej. Drugi aspekt to niestety tak zwana twarda medycyna, czyli umiejętność znalezienia się w sytuacji zdarzenia masowego - dodaje.

Zajęcia mają przygotować studentów nie tylko na potencjalne zagrożenia o charakterze militarnym, ale również na zdarzenia masowe, katastrofy oraz inne sytuacje nadzwyczajne. - Wymagają one szybkiej i skutecznej reakcji - podkreśliła Katarzyna Kacperczyk, wiceministra zdrowia.

- Oczywiście my jesteśmy przygotowani do podejmowania operacji, amputacji i tego typu działań, ale nie jesteśmy przygotowani do działania w takich sytuacjach kryzysowych, gdzie na przykład mamy masowe ofiary i masową, bardzo dużą liczbę rannych - powiedziała wiceministra zdrowia.

Władze PUM zapewniają, że nowe programy nauczania uzupełnią dotychczasowe kompetencje studentów m.in. w zakresie zaopatrywania krwotoków pourazowych, leczenia hipotermii czy postępowania w obrażeniach charakterystycznych dla warunków pola walki.

Najczęściej czytane

  1. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od 15 kwietnia oglądane 5081 razy)
  2. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od przedwczoraj oglądane 4765 razy)
  3. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od wczoraj oglądane 3547 razy)
  4. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od wczoraj oglądane 2929 razy)
  5. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
    (od 17 kwietnia oglądane 2908 razy)
radioszczecin.tv

Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Aktywna sobota" z Festynu nad Odrą w Starych Łysogórkach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty