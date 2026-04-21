Szczecińska Stocznia Wulkan rozpoczyna wodowanie drugiego modułu pływającego doku.
Ten moduł ma 84 metry długości i waży 3,5 tysiąca ton. Do wodowania wykorzystywane są specjalistyczne pontony.
No nasunięciu modułu na pokład ponton jest odholowywany na odpowiednią głębokość, po czym kontrolowanie zanurzany. Cały proces będzie trwał kilkadziesiąt godzin.
