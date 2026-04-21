W Kołobrzegu odbędzie się TransPort Literacki

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Kołobrzeg ponownie stanie się polską stolicą literatury. Przed nami 31. edycja festiwalu TransPort Literacki.
Artur Burszta, dyrektor Biura Literackiego mówi, że będzie to największa edycja festiwalu od czasu przenosin na Pomorze Zachodnie.

- 60 autorek i autorów z ośmiu krajów i 350 osób, które zostały zaproszone do festiwalowych pracowni. Jeszcze w tak licznym gronie nie byliśmy - dodaje Burszta.

Wśród gości festiwalu znajdą się międzynarodowe gwiazdy, jak Péter Nádas, wybitny węgierski powieściopisarz. Wydarzenie uzyskało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, a wicemarszałek Anna Bańkowska podkreśla, że TransPort Literacki rozwija się z każdą edycją.

- Każdego roku poprzeczka stawiana jest coraz wyżej - mówiła Bańkowska.

Festiwal rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa cztery dni. Wstęp na wszystkie spotkania i warsztaty jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

