Przy wieży Wiskord powstanie przystań kajakowa

Przy szczecińskiej wieży Wiskord powstaje nowa przystań kajakowa. W rejonie kanału Ceglanego rozpoczęło się wzmacnianie gruntu i stawianie mikropali.
Takie fundamenty pozwolą na stabilne rozłożenie obciążenia konstrukcji. Docelowo powstaną tam pływające pomosty, slipy do wodowania kajaków i zadaszona wiata.
Przystań ma być gotowa pod koniec tego roku. Inwestycja powstaje w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Edycja tekstu: Michał Tesarski