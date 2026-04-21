Przy wieży Wiskord powstanie przystań kajakowa

Przy szczecińskiej wieży Wiskord powstaje nowa przystań kajakowa. W rejonie kanału Ceglanego rozpoczęło się wzmacnianie gruntu i stawianie mikropali.

Takie fundamenty pozwolą na stabilne rozłożenie obciążenia konstrukcji. Docelowo powstaną tam pływające pomosty, slipy do wodowania kajaków i zadaszona wiata.Przystań ma być gotowa pod koniec tego roku. Inwestycja powstaje w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.