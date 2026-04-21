Konsorcjum uniwersytetów i urzędu w ramach programu GOSPOSTRATEG

Region Julia Nowicka

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińskie uniwersytety wspólnie opracują model logistyki kryzysowej i stworzą platformę z symulacjami zagrożeń. W ramach ogólnopolskiego programu GOSPOSTRATEG Uniwersytet Szczeciński z Politechniką Morską i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim zawiązali konsorcjum.
Jego efektem będzie między innymi stworzenie platformy, na której mieszkańcy będą mogli testować różne systemy reagowania na sytuacje niebezpieczne - tłumaczy dr hab. Blanka Tundys, kierownik projektu z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Pojawia się dźwięk syreny. Co robić w takiej sytuacji? Mieszkaniec podejmuje decyzję, co ma zrobić dalej. Platforma i te modele pokażą, czy to jest dobra decyzja. Chodzi nam o to, żeby odejść od statycznego rozumienia zarządzania kryzysowego, że mamy na kartce napisaną pewną procedurę - powiedziała Tundys.

Same procedury na papierze nie wystarczają. Ludzie potrzebują systemów informatycznych z których będziemy się uczyć - dodaje prof. dr hab. inż. Kesra Nermend z Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Będzie analizował dokładnie te dane, procedury, proces podejmowania decyzji, proces logistyczny, w jaki sposób to powinno się odbywać, żeby społeczeństwo mogło bardziej skorzystać z tych narzędzi i ćwiczyć na co dzień - dodał Nermend.

Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028, a pierwsze efekty mamy poznać za rok.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jego efektem będzie między innymi stworzenie platformy, na której mieszkańcy będą mogli testować różne systemy reagowania na sytuacje niebezpieczne.
Ludzie potrzebują systemów informatycznych z których będziemy się uczy - dodaje prof. dr hab. inż. Kesra Nermend.

