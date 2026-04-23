W Kliniskach grasuje podpalacz lasu. Służby apelują o pomoc

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / Ylvers (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Ylvers (CC0 domena publiczna)
Nadleśnictwo z Klinisk apeluje o pomoc w ujęciu podpalacza lasu. Tej wiosny leśnicy gasili tam już ponad 20 pożarów. Znalezione na miejscu ślady sugerują, że ktoś celowo podkładał ogień.
Do pożarów dochodzi w rejonie drogi wojewódzkiej 142, tak zwanej Chociwelki. Jak mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski, to ewidentnie podpalenia.

- Mamy takie przekonanie graniczące z pewnością, że to nie są przypadkowe pożary. Wynika to z lokalizacji, z ilości, z tego, że pojawiają się w podobnych miejscach w podobny sposób - mówi nadleśniczy.

Nadleśnictwo próbuje namierzyć podpalacza.

- My podejmujemy wszelkie możliwe działania, zamieszczamy różne urządzenia, które pozwolą nam - może z czasem - namierzyć osobę, która to robi. Zdecydowałem, że wyznaczę nagrodę za wskazanie podpalacza, który zostanie później wyrokiem skazany - mówi nadleśniczy.

Leśnicy apelują, by zwracać uwagę na podejrzanie zachowujące się w lesie osoby. To drugi sezon walki z podpalaczem w Kliniskach. Rok temu odstraszyło go właśnie ogłoszenie nagrody za wskazanie osoby odpowiedzialnej za pożary lasów.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja IAR

Najczęściej czytane

  1. Alerty II stopnia - wszystkie jednostki są w pełnej gotowości
    (od 19 kwietnia oglądane 5032 razy)
  2. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 4440 razy)
  3. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od przedwczoraj oglądane 3928 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od przedwczoraj oglądane 3561 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3474 razy)
radioszczecin.tv

Park Chopina wkrótce zyska nową siłownię pod chmurką [WIDEO, ZDJĘCIA]
Leonard Rozenberg
Zwodowano drugi moduł doku w Stoczni "Wulkan" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki

Najnowsze podcasty