Kleszcze zagrażają zwierzętom domowym. Ważna jest profilaktyka

Wiosną nasze czworonogi cieszą się długimi spacerami i zabawą na świeżym powietrzu. To także czas wzmożonej aktywności kleszczy.
- Przede wszystkim trzeba używać repelentów. Ewentualnie możemy zakupić obrożę bądź krople, które umieszczamy na karku zwierzęcia. Jeden środek będzie chronił naszego pupila przez około miesiąc, a inny dwa miesiące - tłumaczy Mizgiel.
Dla naszych czworonogów najgroźniejszą chorobą odkleszczową jest babeszjoza. Chorują na nią przede wszystkim psy. Powoduje rozpad czerwonych krwinek i uszkodzenie narządów, zwłaszcza nerek.
