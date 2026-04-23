Kleszcze zagrażają zwierzętom domowym. Ważna jest profilaktyka

Region Anna Klimczyk

Anna Mizgier. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Anna Mizgier. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wiosną nasze czworonogi cieszą się długimi spacerami i zabawą na świeżym powietrzu. To także czas wzmożonej aktywności kleszczy.
Kleszcze zagrożeniem nie tylko dla ludzi
- Te pajęczaki mogą przenosić groźne choroby, które często prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych u naszych pupili, dlatego trzeba je odpowiednio zabezpieczyć - zaznacza Anna Mizgier z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie.

- Przede wszystkim trzeba używać repelentów. Ewentualnie możemy zakupić obrożę bądź krople, które umieszczamy na karku zwierzęcia. Jeden środek będzie chronił naszego pupila przez około miesiąc, a inny dwa miesiące - tłumaczy Mizgiel.

Dla naszych czworonogów najgroźniejszą chorobą odkleszczową jest babeszjoza. Chorują na nią przede wszystkim psy. Powoduje rozpad czerwonych krwinek i uszkodzenie narządów, zwłaszcza nerek.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
