Kleszcze zagrażają zwierzętom domowym. Ważna jest profilaktyka

Wiosną nasze czworonogi cieszą się długimi spacerami i zabawą na świeżym powietrzu. To także czas wzmożonej aktywności kleszczy.

- Te pajęczaki mogą przenosić groźne choroby, które często prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych u naszych pupili, dlatego trzeba je odpowiednio zabezpieczyć - zaznacza Anna Mizgier z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie.- Przede wszystkim trzeba używać repelentów. Ewentualnie możemy zakupić obrożę bądź krople, które umieszczamy na karku zwierzęcia. Jeden środek będzie chronił naszego pupila przez około miesiąc, a inny dwa miesiące - tłumaczy Mizgiel.Dla naszych czworonogów najgroźniejszą chorobą odkleszczową jest babeszjoza. Chorują na nią przede wszystkim psy. Powoduje rozpad czerwonych krwinek i uszkodzenie narządów, zwłaszcza nerek.