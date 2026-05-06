Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Otwarcie na PUM-ie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecin stawia na medycynę przyszłości, PUM otwiera jedną z najnowocześniejszych katedr anatomii w Polsce. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otworzył zmodernizowaną Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej, inwestycję wartą blisko 190 milionów złotych.
Przebudowa objęła nie tylko jeden z budynków szpitala na Pomorzanach, ale też szerokie doposażenie uczelni w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną. Studenci zyskali 75 nowych stanowisk do nauki oraz dostęp do technologii takich, jak wirtualna rzeczywistość czy transmisje operacji "na żywo".

- Nowa infrastruktura pozwoli zwiększyć liczbę studentów i lepiej przygotować ich do pracy w zawodzie - mówi prof. Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. - To miejsce nowoczesnego nauczania, nowoczesnej perspektywy i pewnej pokory, którą chcemy na samym początku edukacji studentów uczyć. To jest poszanowanie do zwłok ludzkich, poszanowanie do aktu donacji, ponieważ ktoś zdecydował się oddać swoje ciało na rzecz nauki.

- To przykład dobrze wykorzystanych środków publicznych - podkreśla Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia. - Powinniśmy w sposób bardzo racjonalny, ale też systematyczny budować system ochrony zdrowia w oparciu i o edukację, i o podmioty lecznicze. To, że będą się tutaj kształciły grupy nie tylko lekarzy, ale pielęgniarek zawodów medycznych, to niezmiernie cieszy.

Projekt został sfinansowany m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Nowa infrastruktura pozwoli zwiększyć liczbę studentów i lepiej przygotować ich do pracy w zawodzie - mówi prof. Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
- To przykład dobrze wykorzystanych środków publicznych - podkreśla Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4465 razy)
  2. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od dzisiaj oglądane 2559 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od przedwczoraj oglądane 2426 razy)
  4. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od wczoraj oglądane 2386 razy)
  5. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2322 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy organizują protest. Radni z wizją lokalną na budowie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Redmerski
Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty