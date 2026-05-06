Jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Otwarcie na PUM-ie [ZDJĘCIA]

Szczecin stawia na medycynę przyszłości, PUM otwiera jedną z najnowocześniejszych katedr anatomii w Polsce. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otworzył zmodernizowaną Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej, inwestycję wartą blisko 190 milionów złotych.

Przebudowa objęła nie tylko jeden z budynków szpitala na Pomorzanach, ale też szerokie doposażenie uczelni w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną. Studenci zyskali 75 nowych stanowisk do nauki oraz dostęp do technologii takich, jak wirtualna rzeczywistość czy transmisje operacji "na żywo".



- Nowa infrastruktura pozwoli zwiększyć liczbę studentów i lepiej przygotować ich do pracy w zawodzie - mówi prof. Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. - To miejsce nowoczesnego nauczania, nowoczesnej perspektywy i pewnej pokory, którą chcemy na samym początku edukacji studentów uczyć. To jest poszanowanie do zwłok ludzkich, poszanowanie do aktu donacji, ponieważ ktoś zdecydował się oddać swoje ciało na rzecz nauki.



- To przykład dobrze wykorzystanych środków publicznych - podkreśla Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia. - Powinniśmy w sposób bardzo racjonalny, ale też systematyczny budować system ochrony zdrowia w oparciu i o edukację, i o podmioty lecznicze. To, że będą się tutaj kształciły grupy nie tylko lekarzy, ale pielęgniarek zawodów medycznych, to niezmiernie cieszy.



Projekt został sfinansowany m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy.



