Po audycie w świnoujskim żłobku jest stanowisko magistratu

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)
Nie będzie ani likwidacji, ani ograniczenia miejsc w świnoujskim żłobku. To zapewnienia magistratu po audycie. Jak wyjaśniają urzędnicy, kontrola ma przygotować placówkę na wyzwania demograficzne i nowe standardy opieki.
Dzieci w Świnoujściu rodzi się mniej, a koszty utrzymania placówki rosną.

- Audyt wykazał, że można oszczędzić - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu. - Wstępne wyniki audytu wskazały na to, że należy przeprowadzić zmiany organizacyjne w zakresie zatrudnienia kadry administracyjnej.

Jak zapewnia oszczędności nie odbiją się na dzieciach. - Absolutnie chciałem zdementować informacje o likwidacji żłobka, czy ograniczania liczby miejsc w żłobku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że demografia jest niepokojąca, natomiast nie ma takich planów na dzień dzisiejszy - dodaje Basałygo.

W 2025 urodziło w Świnoujściu urodziło się 276 dzieci, dla porównania 2018 urodzeń było ponad 400.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

