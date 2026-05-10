Program SAFE mógłby pomóc w modernizacji linii do Berlina

Linia kolejowa łącząca Szczecin z Berlinem mogłaby powstać za środki z programu SAFE. Inwestycja ma służyć zarówno do transportu sprzętu wojskowego jak i dla ruchu pasażerskiego. Środki z budżetu państwa wystarczą tylko do sfinansowania tylko części prac.
Połączenie kolejowe Szczecina z Berlinem to pięta Achillesowa. Polski odcinek trasy wymaga modernizacji i elektryfikacji. Ta inwestycja wpisuje się w charakter programu SAFE, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
- Takie działania mają niezwykle istotny aspekt, dlatego że mogą mieć podwójne zastosowanie: zarówno dla tych przewozów cywilnych, jak i przewozów wojskowych i program SAFE takie działania gwarantuje i daje możliwości inwestycji w tego typu infrastrukturę - mówi Marchewka.
Na razie trwa przetarg na realizację pierwszego finansowanego z budżetu państwa odcinka.
- Przygotowujemy montaż finansowy dla drugiego etapu. Pieniądze, które byłyby pieniędzmi zewnętrznymi, jak te chociażby z SAFE, zdecydowanie dałyby możliwość realizacji całej inwestycji w sposób spektakularny - dodaje Marchewka.
Inwestycja ma sporego pecha. Prace zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie są opóźnione. Obecny plan zakłada, że bezpośrednie pociągi ze Szczecina do Berlina pojadą w 2029 roku.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek