Wygodniejsze przesiadki dla podróżnych z Kołobrzegu i Recza

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Mieszkańcy Kołobrzegu zyskali lepsze możliwości codziennych dojazdów pociągiem w kierunku Białogardu, a mieszkańcy Recza w stronę Szczecina i Piły.
Powstały parkingi w sąsiedztwie przystanków kolejowych, które umożliwiają wygodne łączenie podróży autem i koleją - mówi Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK.

- W Kołobrzegu wybudowaliśmy parking przy przystanku osobowym Kołobrzeg Ogrody, z którego podróżni mogą już korzystać. Obiekt powstał przy ulicy Tarnowskiego i oferuje 70 miejsc postojowych, w tym trzy dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Parking wybudowaliśmy także w Reczu w sąsiedztwie zmodernizowanego przystanku kolejowego. Przy ulicy Kolejowej przygotowaliśmy 16 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - powiedział Pietrzykowski.

W pobliżu są też stojaki na rowery, ale nie tylko - dodaje Pietrzykowski.

- Pomiędzy parkingiem a peronami wybudowaliśmy wygodne dojście, a cały teren został oświetlony energooszczędnymi latarniami LED. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026 - poinformował rzecznik.

Oba parkingi kosztowały prawie 2 miliony złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
