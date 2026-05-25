Złodziej ukradł defibrylator AED i porzucił go kilkaset metrów dalej

Kradzież defibrylatora AED w Kołobrzegu. Miejscowi ratownicy przypominają, że to urządzenie nie jest zabawką.

Defibrylator w godzinach nocnych zniknął sprzed budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Chodzi o urządzenie zakupione w ramach budżetu obywatelskiego. Informację o otwarciu kapsuły ze sprzętem otrzymali ratownicy z grupy „Paramedic”, pomysłodawcy projektu. Rano opublikowali wpis na Facebooku z informacją o kradzieży defibrylatora.



Na szczęście urządzenie zostało odnalezione. Sprawca wyrzucił je kilkaset metrów od budynku szkoły. Mateusz Giec, ratownik z grupy „Paramedic”, apeluje do mieszkańców o uszanowanie sprzętu, który ma ratować ludzkie życie.



- To nie jest zabawka. Tylko w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie życia, nagłe zatrzymanie krążenia, używamy urządzenia. Tutaj apel do mieszkańców, do rodziców, aby uświadomić dzieci, że to urządzenie ratuje ludzkie życie - mówi ratownik.



Choć defibrylator powrócił na swoje miejsce, to sprawę jego zniknięcia wyjaśnia kołobrzeska policja, która poszukuje sprawcy kradzieży.