Prof. Kaszyńska z ZUT: betonowa rewolucja trwa od 20 lat

To jest rewolucja, której nie widzimy, ale która ma fundamentalny wpływ na całą branżę. O tym, jak zmienia się technologia w budownictwie, mówiła na naszej antenie prof. Maria Kaszyńska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.





Będziemy budować budynki jeszcze wyższe i jeszcze bardziej wytrzymałe, bo materiały w branży budowlanej i technologie przechodzą prawdziwą rewolucję – mówiła prof. Maria Kaszyńska. Co jakiś czas dochodzi jednak do katastrof budowlanych, ale to z powodu przyczyn niezależnych od człowieka, czyli warunków pogodowych - wichur czy opadów deszczu, ale także z powodu ludzkich błędów. O tym była mowa m.in. podczas ubiegłotygodniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Awarie Budowlane".





Jak mówiła prof. Maria Kaszyńska – sprawą podstawową jest zapewnienie bezpieczeństwa na budowach i stąd inicjatywa największych polskich firm budowlanych.



- My musimy wszyscy się porozumieć, żeby było jak najmniej wypadków, jak najmniej awarii, jak najmniej katastrof. Powstało stowarzyszenie największych 18 firm budowlanych w Polsce, żeby działać w tym kierunku, czyli dla bezpiecznej pracy, porozumienie dla bezpieczeństwa - mówi Kaszyńska.



Zdaniem ekspertki zapewnienie bezpieczeństwa pracowników będzie istotne w przypadku branży offshore, która bardzo mocno się rozwija. Powstają nowe farmy wiatrowe na Bałtyku, a to w naszym regionie ulokowane są zakłady budujące elementy turbin wiatrowych i port instalacyjny w Świnoujściu.





Materiały, z których powstają nowe budowle, przeszły niezwykłą drogę przez ostatnie lata - mówiła naukowczyni. Ich wytrzymałość wzrosła wielokrotnie - wyjaśniała w "Rozmowie pod krawatem".- W technologii betonu niesamowita. Rewolucja jest od 20 lat. Nasze osiedla, Kaliny Zawadzkiego, tam wytrzymałość betonu wynosi 20-25 megapaskali. A dzisiaj jesteśmy na poziomie 200 megapaskali - mówi prof. Maria Kaszyńska.