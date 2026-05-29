Rozpoczyna się kolejna blokada drogi krajowej nr 10. To cykliczny protest w obronie polskiej wsi zorganizowany przez NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.
Do godziny 14.00 rolnicy będą cyklicznie pokonywać przejście dla pieszych w miejscowości Krąpiel.
Jak sami oficjalnie mówią: "jednoczą siły, aby zawalczyć o swoją przyszłość, godne warunki pracy i bezpieczeństwo polskiego rolnictwa".
