Dwa remonty na szczecińskim Niebuszewie

W połowie czerwca, rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego na ulicy Warcisława. Prace będą prowadzone etapowo, pod obiektem wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.
Mieszkańcy obawiają się, że jednoczesne prowadzenie dwóch inwestycji może utrudnić poruszanie się po tej części miasta.
- Dla mnie to jest katastrofa. Spowolni się wszystko... - Na pewno spowoduje to paraliż. - Lepiej, że prace ruszają w wakacje, bo wiadomo, że wtedy mniej ludzi jeździ do pracy i szkoły. Wszystkie przebudowy w mieście powodują gdzieś paraliż. - Pewnie będziemy jeździć dookoła po prostu. - Będą korki, będzie ciężko o 8 rano... - obawiają się mieszkańcy.
- Zapewniam państwa, że etapy obu prac zostały dobrze zaplanowane i nie będą na siebie nachodzić i powodować większych utrudnień - informuje Marcin Charęza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.
Najpierw zamknięte zostaną pasy ruchu w kierunku wyjazdowym z Niebuszewa, a po kilku tygodniach roboty przeniosą się na jezdnię, prowadzącą do osiedla. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas