Dwa remonty na szczecińskim Niebuszewie

W połowie czerwca, rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego na ulicy Warcisława. Prace będą prowadzone etapowo, pod obiektem wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.

- Zapewniam państwa, że etapy obu prac zostały dobrze zaplanowane i nie będą na siebie nachodzić i powodować większych utrudnień - informuje Marcin Charęza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dla kierowców to kolejna zmiana, bo od kilku tygodni roboty drogowe trwają także w okolicy Dworca Niebuszewo.Mieszkańcy obawiają się, że jednoczesne prowadzenie dwóch inwestycji może utrudnić poruszanie się po tej części miasta.- Dla mnie to jest katastrofa. Spowolni się wszystko... - Na pewno spowoduje to paraliż. - Lepiej, że prace ruszają w wakacje, bo wiadomo, że wtedy mniej ludzi jeździ do pracy i szkoły. Wszystkie przebudowy w mieście powodują gdzieś paraliż. - Pewnie będziemy jeździć dookoła po prostu. - Będą korki, będzie ciężko o 8 rano... - obawiają się mieszkańcy.Najpierw zamknięte zostaną pasy ruchu w kierunku wyjazdowym z Niebuszewa, a po kilku tygodniach roboty przeniosą się na jezdnię, prowadzącą do osiedla. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia.