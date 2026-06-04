Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Dwa remonty na szczecińskim Niebuszewie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W połowie czerwca, rozpocznie się remont wiaduktu kolejowego na ulicy Warcisława. Prace będą prowadzone etapowo, pod obiektem wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.
Symbol Niebuszewa może zniknąć

Symbol Niebuszewa może zniknąć

Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dla kierowców to kolejna zmiana, bo od kilku tygodni roboty drogowe trwają także w okolicy Dworca Niebuszewo.

Mieszkańcy obawiają się, że jednoczesne prowadzenie dwóch inwestycji może utrudnić poruszanie się po tej części miasta.

- Dla mnie to jest katastrofa. Spowolni się wszystko... - Na pewno spowoduje to paraliż. - Lepiej, że prace ruszają w wakacje, bo wiadomo, że wtedy mniej ludzi jeździ do pracy i szkoły. Wszystkie przebudowy w mieście powodują gdzieś paraliż. - Pewnie będziemy jeździć dookoła po prostu. - Będą korki, będzie ciężko o 8 rano... - obawiają się mieszkańcy.

- Zapewniam państwa, że etapy obu prac zostały dobrze zaplanowane i nie będą na siebie nachodzić i powodować większych utrudnień - informuje Marcin Charęza, kierownik referatu do spraw organizacji ruchu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin.

Najpierw zamknięte zostaną pasy ruchu w kierunku wyjazdowym z Niebuszewa, a po kilku tygodniach roboty przeniosą się na jezdnię, prowadzącą do osiedla. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od 31 maja oglądane 4548 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od przedwczoraj oglądane 4534 razy)
  3. Centralne obchody Bożego Ciała w Bazylice św. Jana Chrzciciela
    (od dzisiaj oglądane 3969 razy)
  4. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3445 razy)
  5. Zamiast kluczy do mieszkania, pozew od dewelopera
    (od przedwczoraj oglądane 3043 razy)

radioszczecin.tv

Wyjątkowa oprawa procesji Bożego Ciała w Pyrzycach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Za kilka dni rusza remont wiaduktu na Niebuszewie. Mieszkańcy obawiają się korków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pomorze Zachodnie ma dwie nowe ambasadorki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nikola Bukowiecka
Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty