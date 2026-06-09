Otwarcie nowych obiektów PUM [FOTO, WIDEO]

Te obiekty mają poprawić warunki kształcenia i tężyznę przyszłych lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Na Pomorzanach studentom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oddano do użytku wyremontowaną halę sportową i Centrum Egzaminów Testowych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Hala Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wzbogaciła się między innymi o ściankę wspinaczkową i ergometry narciarstwa biegowego, jest też nowa nawierzchnia i antresola.- Po basenie elegancko drugi trening dzisiaj, więc super, że uczelnia zapewnia możliwość takiego rozwoju. Super nowy sprzęt, sztangi też i ciężary. - Na pewno jest inaczej niż wcześniej, jest dużo więcej miejsca, jest bardziej przejrzyściej. - Podoba się, na ergometrze można poćwiczyć trochę. - Fajnie, że jest ścianka, fajnie, że są liny, są uchwyty świeże, także miło się wspina i bardzo mocno na plus - mówili studenci.Centrum Egzaminów Testowych wyposażono w trzysta stanowisk egzaminacyjnych - zaznaczył rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Leszek Domański.- To bardzo nowoczesny budynek, skomputeryzowany, pozwalający w odpowiednim czasie przeglądać pytania, wrócić do pytań. Daje poczucie komfortu absolutnego, ciszy, spokoju, koncentracji. Jest słoneczny i przyjazny do nauki - dodał Domański.Obie inwestycje zostały sfinansowane częściowo ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Ich koszt to prawie 40 milionów złotych. Obecnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym kształci się prawie pięc tysięcy studentów.