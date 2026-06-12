Szczecinowi kończy się miejsce na nowe tramwaje

Tramwaje Szczecińskie alarmują, że bez rozbudowy zajezdni Pogodno dalsze odmładzanie taboru może być utrudnione.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Spółka chce jeszcze w tym roku przygotować Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji, która ma kosztować setki milionów złotych i całkowicie zmienić zaplecze szczecińskiej komunikacji tramwajowej.Jak mówił podczas komisji Rady Miasta ds. gospodarki komunalnej prezes spółki Krystian Wawrzyniak, dziś problemem jest przede wszystkim brak miejsca.- Jeżeli dzisiaj udałoby się kupić 20 wagonów niskopodłogowych nowych, to jest maksymalna liczba wagonów niskopodłogowych, jakie jesteśmy w stanie na tą chwilę umieścić na zajezdni Pogodno - powiedział Wawrzyniak.Według spółki nowa infrastruktura jest potrzebna nie tylko do parkowania tramwajów, ale również ich codziennej obsługi.- Plan rozbudowy miałby na celu na tę chwilę zbudowanie lakierni, myjni tunelowej. Kolejno jest potrzebna tokarka podtorowa, dodatkowa przestrzeń magazynowa. Potrzeba jest bardzo mocna rozbudowa hal postojowych na co najmniej 30 wagonów 30-metrowych - dodał prezes spółki.Według wstępnej koncepcji zajezdnia Pogodno miałaby zostać rozbudowana w kierunku ulicy Szafera i przejąć większość funkcji obecnie rozproszonych po różnych lokalizacjach.Tramwaje Szczecińskie pozostają w kontakcie z użytkownikami okolicznych ogrodów działkowych i przekazują im bieżące ustalenia.