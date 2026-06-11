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Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Miała być rewolucja, była - cicha rezygnacja z projektu. Miasto Szczecin “dyskretnie” wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego.
Dorota Kowalewska pełniła ją społecznie przez około rok. Urzędnicy zapewniają, że było to planowe działanie, przeczą temu jednak wcześniejsze wypowiedzi samej Doroty Kowalewskiej. - Funkcja menadżerki wygasła, gdy skończył się projekt "Słynna Aleja”, mający ożywić śródmiejski odcinek Wojska Polskiego po remoncie. Od początku miał on termin ważności - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.

- Zarówno działania związane z samym projektem, jak i funkcja menadżera miały za zadanie wspierać przedsiębiorców i mieszkańców, integrować w tym trudnym czasie samej przebudowy, ale również po samej przebudowie i tak rzeczywiście było - tłumaczy Cyza-Słomska.

Dorota Kowalewska w rozmowach z lokalnymi mediami w 2023 roku zapewniała jednak, że funkcja menadżerki jest bezterminowa. O jej wygaszeniu nie wiedział również radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki, który w jednej z ostatnich interpelacji odwoływał się do menadżerki w sprawie uporządkowania Alei Wojska Polskiego.

- Aleja Wojska Polskiego zasłynęła tym, że jako jedna z nielicznych ma menedżera ulicy. Ten menedżer ulicy miał powodować, że ta ulica będzie żyć, ale też miał jakby nad tą aleją sprawować nadzór. Niestety wygląda nie za dobrze. Brudna jest ta ulica, pełno śmieci. Teraz zadbajmy o to, skorzystajmy z tego menedżera - mówił Pawlicki.

Skontaktowaliśmy się z Dorotą Kowalewską. Nie chciała jednak komentować tej sytuacji.

Na stronach miasta trudno znaleźć informację o wygaszeniu funkcji menadżerki. Gdy poprosiliśmy biuro prasowe o jej przesłanie, otrzymaliśmy link do strony z podsumowaniem projektu "Słynna Aleja”.

Nie ma tam jednak wzmianki o zakończeniu działalności Kowalewskiej. Przeciwnie - pojawia się m.in. sformułowanie, że jej "zadaniem jest, aby ta jedna z centralnych arterii miasta pełniła rolę salonu Szczecina ”.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Funkcja menadżerki wygasła, gdy skończył się projekt "Słynna Aleja”, mający ożywić śródmiejski odcinek Wojska Polskiego po remoncie. Od początku miał on termin ważności - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.
Dorota Kowalewska w rozmowach z lokalnymi mediami w 2023 roku zapewniała jednak, że funkcja menadżerki jest bezterminowa. O jej wygaszeniu nie wiedział również radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki, który w jednej z ostatnich interpelacji odwoływał się do menadżerki w sprawie uporządkowania Alei Wojska Polskiego.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

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