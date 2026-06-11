To za rok mogą być dylematy mieszkańców północnych dzielnic Szczecina

Autobus czy pociąg? To pytanie już wkrótce mogą zadawać sobie mieszkańcy północnych osiedli Szczecina. Po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do Polic część autobusów ma zmienić trasy, a część stać się połączeniami wspomagającymi kolej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Jak te plany oceniają pasażerowie? - Uważam, że chyba to będzie za duże zamieszanie. Ci, którym pasuje kolej, to będą jeździć koleją; ci, którym pasuje autobus, wybiorą autobus. - Plan rozumiem, tylko też zależy jakie będą ceny, czy to będzie normalna cena za SKM-kę, tak jak chyba jest w innych miastach, że można podróżować normalnym biletem, czy jak będzie drożej, to wtedy uważam, że trochę taki średni pomysł. Ma być wspólny bilet? To wtedy myślę, że to może być sensowne. - Rozumiem kolej, że chcą przejąć pasażerów i samochody się rozładują, bo samochodami ludzie dojadą do stacji tak, jak np. na Golęcin, Niebuszewo i później jadą pociągiem. - Ja uważam, że to dobre rozwiązanie. - Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja jestem przyzwyczajony już do tramwajów, autobusów - to głosy pasażerów.Według planów miasta, to właśnie kolej ma stać się podstawowym środkiem transportu na północy Szczecina. Uruchomienie SKM-ki do Polic przewidywane jest w piewrszym kwartale 2027 roku.Pociągi do Polic mają kursować w szczytowym momencie dnia co pół godziny.