Lasy Państwowe planują wycinkę w Puszczy Bukowej

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Lasy Państwowe planują wycinkę starych drzew w Puszczy Bukowej. Jak tłumaczą, susza hydrologiczna i zmiany klimatyczne wymuszają nowe porozumienie z rządem.

Dwa lata temu podpisano dokument, według którego bezterminowo wstrzymano wycinkę ponad 80-letnich drzew na terenie puszczy. Walczyli o to między innymi przyrodnicy, naukowcy i aktywiści.



- Usuwanie starych drzew jest potrzebne, aby las mógł przetrwać kolejne pokolenia - przekonywali leśnicy i naukowcy podczas konferencji "Lasy Puszczy Bukowej - wczoraj, dziś, jutro" - mówi dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Witold Koss. - Jak spadą nasiona, to powstaną nowe sadzonki, którym po pewnym okresie będziemy musieli dać trochę więcej światła, trochę więcej wody, więc siłą rzeczy będziemy musieli usunąć stare, mateczne drzewa, żeby dać szansę młodemu pokoleniu.



- Wypracowanie nowego stanowiska w kwestii Puszczy Bukowej jest potrzebne - dodaje prof. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US z Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku. - Zabezpieczenie tych buków, które mają powyżej 80 lat jest sztuczne. Teraz trzeba usiąść i się zastanowić nad bardziej szczegółowym planem, który będzie przystosowany do Puszczy Bukowej.



Puszcza Bukowa obejmuje prawie 20 tys. hektarów. W jej granicach znajduje się Szczeciński Park Krajobrazowy, a także liczne rezerwaty przyrody.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski