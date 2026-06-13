Sztuka wychodzi do ludzi... ArtFestiwal w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Na rynku staromiejskim w Stargardzie trwa 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, a towarzyszy mu 10. edycja ArtFestiwalu.
W Teatrze Letnim, w Stargardzkim Centrum Kultury i w Amfiteatrze od rana do późnego wieczora można zobaczyć - i usłyszeć - artystów i ich prace.
- Zespoły są różne, nie tylko stargardzkie, ale i zagraniczne. - Fajnie, świetna sprawa, powinno być tego jak najwięcej, bo Stargard trochę jest ubogi w te imprezy - mówią uczestnicy.
ArtFestiwal trwa do niedzieli, szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Stargardzkiego Centrum Kultury.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Zespoły są różne, nie tylko stargardzkie, ale i zagraniczne. - Fajnie, świetna sprawa, powinno być tego jak najwięcej, bo Stargard trochę jest ubogi w te imprezy - mówią uczestnicy.
- Odegraliśmy cover jednej z k-popowych grup. Jest to na pewno genialna alternatywa dla artystów. Potrzebujemy tego więcej, żeby się pokazywać i móc się dzielić naszą pasją - dodają artyści z Moonvale.
- Sztuka wychodzi do ludzi, wystawcy wychodzą do ludzi, artyści wychodzą do ludzi. Tak, aby każdy z nas mógł się pokazać na zewnątrz, a nie tylko tworzył po cichu w domu... Zapraszamy różnych artystów, nie tylko tych sławnych - podkreśla Agnieszka Szymkowiak, ze Stargardzkiego Centrum Kultury.
ArtFestiwal trwa do niedzieli, szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Stargardzkiego Centrum Kultury.
Autorka edycji: Joanna Chajdas