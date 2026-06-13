Sztuka wychodzi do ludzi... ArtFestiwal w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Na rynku staromiejskim w Stargardzie trwa 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, a towarzyszy mu 10. edycja ArtFestiwalu.

- Odegraliśmy cover jednej z k-popowych grup. Jest to na pewno genialna alternatywa dla artystów. Potrzebujemy tego więcej, żeby się pokazywać i móc się dzielić naszą pasją - dodają artyści z Moonvale.





- Sztuka wychodzi do ludzi, wystawcy wychodzą do ludzi, artyści wychodzą do ludzi. Tak, aby każdy z nas mógł się pokazać na zewnątrz, a nie tylko tworzył po cichu w domu... Zapraszamy różnych artystów, nie tylko tych sławnych - podkreśla Agnieszka Szymkowiak, ze Stargardzkiego Centrum Kultury.

Autorka edycji: Joanna Chajdas