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Aktywiści zaniepokojeni planami LP. Leśnicy chcą wrócić do dyskusji o wycince drzew

Region Weronika Łyczywek

Puszcza Bukowa. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Puszcza Bukowa. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Puszcza Bukowa. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Puszcza Bukowa. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Aktywiści rozczarowani planami szczecińskich Lasów Państwowych związanymi z wycofaniem się z ustaleń o wycince drzew w Puszczy Bukowej.
Dwa lata temu podpisano dokument, według którego bezterminowo wstrzymano wycinkę ponad 80-letnich drzew na terenie puszczy. Walczyli o to między innymi przyrodnicy, naukowcy i właśnie aktywiści.

O przyszłości tego miejsca rozmawiano w piątek na konferencji zorganizowanej przez leśników. Podkreślano, że zmiany klimatu i susza wymuszają wypracowanie. Nie taka była umowa - mówi Paweł Herbut z Klubu Kniejołaza.

- W dziwnych okolicznościach nastąpiła ostatnio taka wolta i Lasy Państwowe wycofują się z tych ustaleń, argumentując to, że jest w tej chwili stworzony nowy Plan Urządzenia Lasu, który decyduje o wszystkich wycinkach Puszczy Bukowej na najbliższe 10 lat - powiedział.

Nie jesteśmy przeciwko wycince drzew w puszczy, ale za rozsądną ich ochroną - zaznacza Herbut.

- Chodziło o to, że Puszcza Bukowa jako obiekt wyjątkowo cenny w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej, a także bardzo cenny, jeśli chodzi o wartości społeczne dla takiej dużej aglomeracji miejskiej jak Szczecin, powinien być wyjątkowo traktowany - zaznaczył.

Wycinka drzew w Puszczy Bukowej będzie też tematem audycji "Radio Szczecin na Wieczór" po godz. 20.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- W dziwnych okolicznościach nastąpiła ostatnio taka wolta i Lasy Państwowe wycofują się z tych ustaleń, argumentując to, że jest w tej chwili stworzony nowy Plan Urządzenia Lasu, który decyduje o wszystkich wycinkach Puszczy Bukowej na najbliższe 10 lat - powiedział.
- Chodziło o to, że Puszcza Bukowa jako obiekt wyjątkowo cenny w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej, a także bardzo cenny, jeśli chodzi o wartości społeczne dla takiej dużej aglomeracji miejskiej jak Szczecin, powinien być wyjątkowo traktowany - zaznaczył.

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