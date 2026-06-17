Zebrali 15 mln złotych. Adaś poleci na leczenie

Zielony pasek na zbiórce Adasia Orlika. Oznacza to, że chłopiec chorujący na dystrofię mięśniową Duchenne'a otrzymał przelew ze zbiórki streamera Łatwoganga - Piorta Garkowskiego.

Pieniądze pozwolą na wyjazd dziecka do USA na terapię genową. Jego mama Alicja Orlik nie kryje wzruszenia i wdzięczności.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Ostatnie miesiące naszej walki już były naprawdę ciężkie i mamy wrażenie, że Piotrek to się pojawił po prostu wtedy, kiedy już naprawdę potrzebowaliśmy pomocy - mówi Alicja Orlik.Obecnie prowadzone są konsultacje z kliniką w Stanach Zjednoczonych i trwa planowanie wyjazdu na kwalifikację do terapii.- Najpierw trzeba pieniądze wpłacić, żeby kwalifikacja miała miejsce. W końcu mamy otwarte drzwi, możemy się już umawiać. Możemy tak naprawdę zlecić fundacji i w każdej chwili, jak tylko już klinika powie, że tak, od teraz zaczynamy, wpłacamy pieniądze, rozpoczynamy procedury - tłumaczy Orlik.Zbiórka na Adasia Orlika trwała dokładnie 30 miesięcy.Cała zebrana kwota to 15 milionów złotych.