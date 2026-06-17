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Zebrali 15 mln złotych. Adaś poleci na leczenie

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zielony pasek na zbiórce Adasia Orlika. Oznacza to, że chłopiec chorujący na dystrofię mięśniową Duchenne'a otrzymał przelew ze zbiórki streamera Łatwoganga - Piorta Garkowskiego.
Adaś przejdzie terapię genową w USA. Powoli planujemy wyjazd

Adaś przejdzie terapię genową w USA. "Powoli planujemy wyjazd"

Adaś Orlik poleci do USA na terapię genową
Mama Adasia: to drugi najpiękniejszy dzień w moim życiu
Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
Pieniądze pozwolą na wyjazd dziecka do USA na terapię genową. Jego mama Alicja Orlik nie kryje wzruszenia i wdzięczności.

- Ostatnie miesiące naszej walki już były naprawdę ciężkie i mamy wrażenie, że Piotrek to się pojawił po prostu wtedy, kiedy już naprawdę potrzebowaliśmy pomocy - mówi Alicja Orlik.

Obecnie prowadzone są konsultacje z kliniką w Stanach Zjednoczonych i trwa planowanie wyjazdu na kwalifikację do terapii.

- Najpierw trzeba pieniądze wpłacić, żeby kwalifikacja miała miejsce. W końcu mamy otwarte drzwi, możemy się już umawiać. Możemy tak naprawdę zlecić fundacji i w każdej chwili, jak tylko już klinika powie, że tak, od teraz zaczynamy, wpłacamy pieniądze, rozpoczynamy procedury - tłumaczy Orlik.

Zbiórka na Adasia Orlika trwała dokładnie 30 miesięcy.

Cała zebrana kwota to 15 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Pieniądze pozwolą na wyjazd dziecka do USA na terapię genową. Jego mama Alicja Orlik nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
Obecnie prowadzone są konsultacje z kliniką w Stanach Zjednoczonych i trwa planowanie wyjazdu na kwalifikację do terapii.

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