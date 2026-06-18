Aleja Wojska Polskiego w Szczecinie ze ścieżką i buspasem

Powstanie nowa ścieżka rowerowa w Alei Wojska Polskiego Szczecinie, łącząca węzeł przesiadkowy Głębokie z placem Szarych Szeregów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jej plany zaprezentowano w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Gospodarki Komunalnej. Jak poinformował główny projektant Maciej Kasprzyk, przy budowie nowej ścieżki rowerowej poprawiona zostanie także infrastruktura drogowa. Chodzi między innymi o wydzielenie buspasów na istniejących torowiskach tramwajowych.- Ten odcinek założony do realizacji jako buspas, jest to odcinek od Placu Szarych Szeregów do ulicy Felczaka oraz od Piotra Skargi do Wawrzyniaka. Jesteśmy w stanie tutaj naprawdę znacząco polepszyć funkcjonowanie komunikacji publicznej. Pozbywamy się autobusów z jezdni - powiedział Kasprzyk.Wstępny koszt planowanej inwestycji to prawie 150 milionów złotych. Jak dodaje projektant, kwota ta obejmuje nie tylko budowę ścieżki rowerowej i buspasów, ale także przebudowę części infrastruktury podziemnej.- Stan techniczny ciągów pieszych, sposób skomunikowania przystanków pozostawia wiele do życzenia. W dokumentacji pojawi się również znaczna przebudowa istniejących sieci, między innymi ponad 3 km wodociągów. Stan infrastruktury, która znajduje się w tej ulicy, jest w niektórych wypadkach dramatyczny - dodał Kasprzyk.Przetarg na wykonanie tej inwestycji zostanie ogłoszony prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku.