Śledztwo ws. ataku pacjenta na personel szczecińskiego SOR-u

Jest śledztwo w sprawie ataku pacjenta na personel SOR-u szczecińskiego szpitala przy Unii Lubelskiej. Wszczęła je Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód.

Mężczyzna został przesłuchany we wtorek po południu w charakterze świadka - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.





- Trwa kompletowanie materiału dowodowego. Po skompletowaniu całości niezbędnych materiałów, prokurator podejmie decyzję co do dalszego toku śledztwa - mówi Szozda.





Postępowanie prowadzone jest wstępnie pod kątem uszkodzenia mienia należącego do szpitala. Straty wyceniane są na kilkaset tysięcy złotych. Nie wiadomo, czy agresywny senior odpowie za zdemolowanie SOR-u. Wszystko zależy od opinii o jego stanie zdrowia.