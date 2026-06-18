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Śledztwo ws. ataku pacjenta na personel szczecińskiego SOR-u

Region Anna Klimczyk

źródło: USK nr 1 PUM w Szczecinie
źródło: USK nr 1 PUM w Szczecinie
Jest śledztwo w sprawie ataku pacjenta na personel SOR-u szczecińskiego szpitala przy Unii Lubelskiej. Wszczęła je Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód.
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Mężczyzna został przesłuchany we wtorek po południu w charakterze świadka - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- Trwa kompletowanie materiału dowodowego. Po skompletowaniu całości niezbędnych materiałów, prokurator podejmie decyzję co do dalszego toku śledztwa - mówi Szozda.

Postępowanie prowadzone jest wstępnie pod kątem uszkodzenia mienia należącego do szpitala. Straty wyceniane są na kilkaset tysięcy złotych. Nie wiadomo, czy agresywny senior odpowie za zdemolowanie SOR-u. Wszystko zależy od opinii o jego stanie zdrowia.

Edycja tekstu: Michał Król, Michał Tesarski
Mężczyzna został przesłuchany we wtorek po południu w charakterze świadka - przekazała Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

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A co z postępowaniem wobec pracowników oddziału?

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