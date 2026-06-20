Walki słowiańskie w szczecińskim Parku Kasprowicza [ZDJĘCIA]

Włócznie, miecze i topory poszły w ruch. Wojownicy ożywili Psia Polanę w szczecińskim Parku Kasprowicza.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Drużyna Grodu Trzygłowa w ramach atrakcji związanych z Nocą Kupały zaprezentowała widowisko walk w stylu wczesnośredniowiecznym.- Historia, dziedzictwo. - Fajnie popatrzeć, jak to kiedyś było. - Myślę, że to chodzi o tę adrenalinę, bo widać tutaj faktyczne emocje i niebezpieczeństwa. - Wiem, że to jest wszystko pod kontrolą, ale wygląda to dość intensywnie, że tak powiem. - Nasza ta dzika, pierwotna krew. - No miecze czasami by się przydały, ale jednak chyba cenniejsza w życiu jest ta tarcza - mówili widzowie.To tylko jeden z punktów Nocy Kupały, obok pokazów i warsztatów, a o 19:30 wieczór zakończą wianki puszczane na Rusałkę.