Ponad 400 interwencji od piątku. Pracowite dni dla strażaków w regionie

Wypompowywali wodę z zalanych posesji, usuwali powalone drzewa i gałęzie, a także zabezpieczali uszkodzone dachy. Strażacy podsumowali miniony burzowy i wietrzny weekend.
Blisko 200 niebezpiecznych zdarzeń odnotowano w niedzielę. W piątek strażacy wyjeżdżali 144 razy, a w sobotę 67 - mówi aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
- Miniony weekend był bardzo pracowity dla zachodniopomorskich strażaków. Od piątku do niedzieli odnotowaliśmy ponad 400 interwencji związanych z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami - mówi strażak.
W niedzielę w Baniach drzewo przewróciło się na budynek szkoły, uszkadzając dach i ścianę obiektu. To nie jedyne tak poważne zniszczenia w regionie - dodaje Schacht.
- Do najpoważniejszych zdarzeń należały uszkodzenia dachów budynku w Mielnie Pyrzyckim, Marwicach, Baniach i Ognicy - mówi aspirant Dariusz Schacht.
Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach gryfińskim, stargardzkim, wałeckim, pyrzyckim oraz myśliborskim.
- Miniony weekend był bardzo pracowity dla zachodniopomorskich strażaków. Od piątku do niedzieli odnotowaliśmy ponad 400 interwencji związanych z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami - mówi strażak.
W niedzielę w Baniach drzewo przewróciło się na budynek szkoły, uszkadzając dach i ścianę obiektu. To nie jedyne tak poważne zniszczenia w regionie - dodaje Schacht.
- Do najpoważniejszych zdarzeń należały uszkodzenia dachów budynku w Mielnie Pyrzyckim, Marwicach, Baniach i Ognicy - mówi aspirant Dariusz Schacht.
Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach gryfińskim, stargardzkim, wałeckim, pyrzyckim oraz myśliborskim.
Edycja tekstu: Michał Król
W piątek strażacy wyjeżdżali 144 razy, a w sobotę 67 - mówi aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.