Ponad 400 interwencji od piątku. Pracowite dni dla strażaków w regionie

Wypompowywali wodę z zalanych posesji, usuwali powalone drzewa i gałęzie, a także zabezpieczali uszkodzone dachy. Strażacy podsumowali miniony burzowy i wietrzny weekend.

Edycja tekstu: Michał Król

Blisko 200 niebezpiecznych zdarzeń odnotowano w niedzielę. W piątek strażacy wyjeżdżali 144 razy, a w sobotę 67 - mówi aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Miniony weekend był bardzo pracowity dla zachodniopomorskich strażaków. Od piątku do niedzieli odnotowaliśmy ponad 400 interwencji związanych z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami - mówi strażak.W niedzielę w Baniach drzewo przewróciło się na budynek szkoły, uszkadzając dach i ścianę obiektu. To nie jedyne tak poważne zniszczenia w regionie - dodaje Schacht.- Do najpoważniejszych zdarzeń należały uszkodzenia dachów budynku w Mielnie Pyrzyckim, Marwicach, Baniach i Ognicy - mówi aspirant Dariusz Schacht.Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach gryfińskim, stargardzkim, wałeckim, pyrzyckim oraz myśliborskim.