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Na remont drogi powiatowej czekali 60 lat

Region Przemysław Polanin

Droga Byszewo-Niemierze w gminie Siemyśl. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Droga Byszewo-Niemierze w gminie Siemyśl. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Pięć milionów złotych będą kosztowały remonty dwóch dróg w powiecie kołobrzeskim. Inwestycje zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z programu "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze".
Wyremontowane zostaną odcinki Włościbórz-Wietrzyno w gminie Dygowo oraz Byszewo-Niemierze w gminie Siemyśl.

Sołtys Byszewa Daniel Kowalewski nie ukrywa, że remont drogi umożliwiającej dojazd do miasta z jego miejscowości oczekiwany był od lat.

- Ja tylko z rozmów ze starszymi mieszkańcami wiem, że ta droga ostatnio była remontowana 60 lat temu. Jest to bardzo długi okres - mówi Kowalewski.

Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że jest to fragment, który wymaga najpilniejszej naprawy spośród wszystkich dróg w całym powiecie.

- Przebudowa dotyczy położenia warstw bitumicznych, uregulowanie poboczy, będzie zapewniona właściwa nośność i komfort jazdy - mówi Tessikowski.

Zgodnie z zapowiedziami oba remonty powinny zostać zrealizowane do końca roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

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