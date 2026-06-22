Na remont drogi powiatowej czekali 60 lat

Pięć milionów złotych będą kosztowały remonty dwóch dróg w powiecie kołobrzeskim. Inwestycje zostaną zrealizowane dzięki dofinansowaniu z programu "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze".

Wyremontowane zostaną odcinki Włościbórz-Wietrzyno w gminie Dygowo oraz Byszewo-Niemierze w gminie Siemyśl.





Sołtys Byszewa Daniel Kowalewski nie ukrywa, że remont drogi umożliwiającej dojazd do miasta z jego miejscowości oczekiwany był od lat.

Edycja tekstu: Michał Król

- Ja tylko z rozmów ze starszymi mieszkańcami wiem, że ta droga ostatnio była remontowana 60 lat temu. Jest to bardzo długi okres - mówi Kowalewski.Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że jest to fragment, który wymaga najpilniejszej naprawy spośród wszystkich dróg w całym powiecie.- Przebudowa dotyczy położenia warstw bitumicznych, uregulowanie poboczy, będzie zapewniona właściwa nośność i komfort jazdy - mówi Tessikowski.Zgodnie z zapowiedziami oba remonty powinny zostać zrealizowane do końca roku.