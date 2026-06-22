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Mamy dwóch nowych Ambasadorów Szczecina

Region Weronika Łyczywek

Profesor Bohdan Boguszewski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Profesor Bohdan Boguszewski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dyrygent prof. Bohdan Boguszewski oraz twórca fundacji pomagającej dzieciom Tomasz Gierwiatowski dołączą do grona Ambasadorów Szczecina.
Ten Honorowy tytuł przyznawany jest od ponad ćwierć wieku instytucjom i wyjątkowym przedsięwzięciom, którzy poprzez swoją działalność i sukcesy na arenie międzynarodowej promują Szczecin. Wyróżnienie nadaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek kapituły.

Honorowy tytuł zostanie przyznany laureatom 3 lipca podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta.

Wśród grona Honorowych Ambasadorów Szczecina są m.in. Katarzyna Nosowska, Aleksander Wolszczan czy statek szkolny "Dar Młodzieży".

Edycja tekstu: Michał Król

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