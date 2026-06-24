Złożył rezygnację rok temu, ale diety z odsetkami oddał dopiero teraz

Dopiero po roku od złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej polickiego PEC-u, Paweł Malinowski zwrócił na konto spółki diety wraz z odsetkami.

Edycja tekstu: Michał Król

Informację taką przekazał Cezary Arciszewski, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach. Podał również kwotę, jaką zastępca wójta podszczecińskiej gminy Dobra, przelał na konto spółki.- Pan Paweł Malinowski 11 czerwca tego roku zwrócił pobrane ze spółki diety i kwoty wynikające z zasiadania w Radzie Nadzorczej. To jest kwota około 15 tysięcy złotych plus ponad 2000 złotych odsetek, czyli w sumie około 17 tys. zł - mówi Arciszewski.Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach odniósł się także do ważności uchwał podjętych z udziałem Pawła Malinowskiego. W jego ocenie wszystkie pozostają ważne.- Liczba głosująca członków Rady Nadzorczej wskazywała na to, że było zachowane kworum, było ono znacznie przekroczone i wszystkie głosy były za. Głos pana Pawła Malinowskiego nie miał więc wpływu dla ważności uchwał. Były to dwie uchwały - mówi Cezary Arciszewski.Paweł Malinowski do Rady Nadzorczej polickiego PEC-u powołany został przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Reprezentowane jest ono jednoosobowo przez burmistrza Polic Krystiana Kowalskiego. Wysłaliśmy do burmistrza pytania w tej sprawie - czekamy na odpowiedź.