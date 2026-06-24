"To jest porażka na tym dworcu". Ogromne kolejki przy kasach

Pasażerowie narzekają na ogromne kolejki przy kasach biletowych na dworcu PKP Szczecin Główny. W środę rano od godziny 8 były otwarte tylko dwie - należące do spółki Polregio. Od 13 mają zostać otwarte kolejne.
- Od godziny 13 mają być uruchomione kolejne, należące do spółki Intercity - zapewnia rzecznik prasowy PKP SA Michał Stilger. Dodaje jednocześnie, że planowany remont sufitu w holu kasowym zostanie wykonany dopiero po wakacjach.
- Po wykonaniu ekspertyzy rzeczoznawca dopuścił do użytkowania zabezpieczenie sufitu i kasy biletowe powinny funkcjonować już w swojej stałej lokalizacji, czyli w holu, a po wakacjach przeprowadzone zostaną docelowe prace związane z naprawą sufitu - mówi Stilger.
Hol kasowy dworca Szczecin Główny był zamknięty od końca maja z powodu pęknięcia elementów podtrzymujących szklany sufit.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mimo, iż kasy biletowe na dworcu PKP Szczecin Główny są już otwarte, to pasażerowie narzekają na ogromne kolejki.