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"To jest porażka na tym dworcu". Ogromne kolejki przy kasach

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Pasażerowie narzekają na ogromne kolejki przy kasach biletowych na dworcu PKP Szczecin Główny. W środę rano od godziny 8 były otwarte tylko dwie - należące do spółki Polregio. Od 13 mają zostać otwarte kolejne.
Sufit na dworcu PKP do remontu. Termin rozpoczęcia prac wciąż nieznany

Sufit na dworcu PKP do remontu. Termin rozpoczęcia prac wciąż nieznany

- Dwa okienka są czynne, a jedno jest godzinę okupowne przez pana. Tutaj ludzi stoi cały sznur. - Ja teraz miałem pociąg do Gryfina i musiałem odpuścić, bo biletu nie ma. - Nie ma określenia na to. - To jest porażka na tym dworcu. Jedna kasa właściwie jest czynna, bo pan stoi godzinę przy jednej kasie. Wakacje, ludzie chcą jechać, spieszą się na pociągi, a my stoimy. - Jest opieszczałość, ile jest jest kas, a są otwarte dwie. Jedna jest zablokowana, czyli jedna tylko jest otwarta - mówili przed południem pasażerowie.

- Od godziny 13 mają być uruchomione kolejne, należące do spółki Intercity - zapewnia rzecznik prasowy PKP SA Michał Stilger. Dodaje jednocześnie, że planowany remont sufitu w holu kasowym zostanie wykonany dopiero po wakacjach.

- Po wykonaniu ekspertyzy rzeczoznawca dopuścił do użytkowania zabezpieczenie sufitu i kasy biletowe powinny funkcjonować już w swojej stałej lokalizacji, czyli w holu, a po wakacjach przeprowadzone zostaną docelowe prace związane z naprawą sufitu - mówi Stilger.

Hol kasowy dworca Szczecin Główny był zamknięty od końca maja z powodu pęknięcia elementów podtrzymujących szklany sufit.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mimo, iż kasy biletowe na dworcu PKP Szczecin Główny są już otwarte, to pasażerowie narzekają na ogromne kolejki.
- Od godziny 13 mają być uruchomione kolejne, należące do spółki Intercity - zapewnia rzecznik prasowy PKP SA Michał Stilger. Dodaje jednocześnie, że planowany remont sufitu w holu kasowym zostanie wykonany dopiero po wakacjach.

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