"To jest porażka na tym dworcu". Ogromne kolejki przy kasach

Pasażerowie narzekają na ogromne kolejki przy kasach biletowych na dworcu PKP Szczecin Główny. W środę rano od godziny 8 były otwarte tylko dwie - należące do spółki Polregio. Od 13 mają zostać otwarte kolejne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Dwa okienka są czynne, a jedno jest godzinę okupowne przez pana. Tutaj ludzi stoi cały sznur. - Ja teraz miałem pociąg do Gryfina i musiałem odpuścić, bo biletu nie ma. - Nie ma określenia na to. - To jest porażka na tym dworcu. Jedna kasa właściwie jest czynna, bo pan stoi godzinę przy jednej kasie. Wakacje, ludzie chcą jechać, spieszą się na pociągi, a my stoimy. - Jest opieszczałość, ile jest jest kas, a są otwarte dwie. Jedna jest zablokowana, czyli jedna tylko jest otwarta - mówili przed południem pasażerowie.- Od godziny 13 mają być uruchomione kolejne, należące do spółki Intercity - zapewnia rzecznik prasowy PKP SA Michał Stilger. Dodaje jednocześnie, że planowany remont sufitu w holu kasowym zostanie wykonany dopiero po wakacjach.- Po wykonaniu ekspertyzy rzeczoznawca dopuścił do użytkowania zabezpieczenie sufitu i kasy biletowe powinny funkcjonować już w swojej stałej lokalizacji, czyli w holu, a po wakacjach przeprowadzone zostaną docelowe prace związane z naprawą sufitu - mówi Stilger.Hol kasowy dworca Szczecin Główny był zamknięty od końca maja z powodu pęknięcia elementów podtrzymujących szklany sufit.