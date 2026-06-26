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Sześciu kandydatów na jedno miejsce. Wicerektor AS: kształcimy wysokiej klasy specjalistów

Region Jarosław Gowin

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Średnio dwie osoby walczą o jedno miejsce na Akademii Sztuki w Szczecinie.
prof. Kamil Kuskowski

prof. Kamil Kuskowski

- Niektóre kierunki cieszą się jednak znacznie większym powodzeniem - na wokalistykę jazzową o jeden indeks ubiega się aż sześciu kandydatów - mówił w "Rozmowach pod krawatem" wicerektor uczelni. Wielu chętnych stara się też o miejsce na kierunkach wizualnych.

- Ich absolwenci mają szerokie pole wyboru zawodu - wyjaśniał profesor Kamil Kuskowski. - Kształcimy wysokiej klasy specjalistów w obszarze sektorów kreatywnych. To są projektanci, od samochodów po wnętrza statków czy jachtów, architekci wnętrz.

W Akademii Sztuki uczy się w tej chwili około 900 osób.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wielu chętnych stara się też o miejsce na kierunkach wizualnych. - Ich absolwenci mają szerokie pole wyboru zawodu - wyjaśniał profesor Kamil Kuskowski.

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