Sześciu kandydatów na jedno miejsce. Wicerektor AS: kształcimy wysokiej klasy specjalistów

Średnio dwie osoby walczą o jedno miejsce na Akademii Sztuki w Szczecinie.
"Rozmowach pod krawatem" wicerektor uczelni. Wielu chętnych stara się też o miejsce na kierunkach wizualnych.
- Ich absolwenci mają szerokie pole wyboru zawodu - wyjaśniał profesor Kamil Kuskowski. - Kształcimy wysokiej klasy specjalistów w obszarze sektorów kreatywnych. To są projektanci, od samochodów po wnętrza statków czy jachtów, architekci wnętrz.
W Akademii Sztuki uczy się w tej chwili około 900 osób.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Ich absolwenci mają szerokie pole wyboru zawodu - wyjaśniał profesor Kamil Kuskowski. - Kształcimy wysokiej klasy specjalistów w obszarze sektorów kreatywnych. To są projektanci, od samochodów po wnętrza statków czy jachtów, architekci wnętrz.
W Akademii Sztuki uczy się w tej chwili około 900 osób.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski