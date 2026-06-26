Archidiecezja Szczecińsko - Kamieńska zwycięzcą licytacji działki w okolicy Jasnych Błoni. Chodzi o teren ograniczony Aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Królowej Korony Polskiej i Monte Cassino.

Marek Dąbrowski, przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej "Korona" mówi, że mieszkańcy nie kryją zadowolenia, że działkę kupiła Archidiecezja.



- Jest to dla nas niewątpliwym sukcesem. Bardzo nam zależało na tej zielonej enklawie. Oczywiście nie protestowaliśmy przeciwko zabudowie w ogóle, ale nie w ten sposób, co plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał - dodaje Dąbrowski.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Ksiądz Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej mówi, że Archidiecezja przystąpiła do przetargu z dwóch powodów.- Po pierwsze, ta działka graniczy bezpośrednio z parafią pw. Świętej Rodziny. Wcześniej w tej parafii istniało szereg instytucji kościelnych łącznie z kurią i ta działka tak naprawdę przez wiele lat była w jakiś sposób przy porozumieniu z miastem Szczecin wykorzystywana, chociażby na takie rekreacyjne festyny Caritas dla dzieci - tłumaczy ks. Łuszczek.Drugim powodem jest wspólny interes okolicznych mieszkańców. Obawiali się oni, że utracą tereny zielone i nie zgadzali na stworzenie w tym miejscu proponowanej przez planistów zabudowy mieszkaniowej. Łuszczek dodaje, że od miesięcy trwały rozmowy z proboszczem parafii.- Archidiecezja przystępując do przetargu od razu deklarowała, że nie chce nic zmienić w zagospodarowaniu tej działki, nie chcemy tam nic budować, chcemy aby ta działka pozostała terenem zielonym i rekreacyjnym i po wygraniu tego przetargu dalej deklarujemy, że tak będzie - mówi rzecznik Kurii.Na pytanie o środki finansowe na nieruchomość ks. Łuszczek mówi, że Archidiecezja Szczecińsko - Kamieńska nie ma takich pieniędzy.- Archidiecezja będzie musiała się posłużyć kredytem, który pewnie będzie rozłożony na wiele lat. My absolutnie nie zapłacimy tego z jakichś środków własnych, bo takich nie mamy. Może tylko w części, natomiast w dużej części będzie to finansowane z kredytu - tłumaczy rzecznik.Cena wywoławcza działki wynosiła 12 milionów złotych. Wadium wpłaciły trzy podmioty - w tym dwóch deweloperów. Ostatecznie działka została sprzedana Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej za 14 milionów 200 tys. złotych, bez bonifikaty.