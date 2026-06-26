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Armator "Konrada" i "Darii' jest winien miastu ponad 150 tys. złotych

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 150 tysięcy złotych zalega armator jednostek Konrad i Daria na rzecz spółki Żegluga Szczecińska Turystyka, Wydarzenia.
Nie pomogły kary, statki odholowane z okolic Mostu Długiego

Nie pomogły kary, statki odholowane z okolic Mostu Długiego

To oficjalna informacja, którą przekazał prezes Ireneusz Nowak. Dodał również, że są to zaległości sięgające dwóch lat z tytułu bezumownego korzystania z nabrzeża.

- Komornik ma do ściągnięcia 125 tysięcy złotych od niego. Kolejne 26,5 tysiąca złotych mamy już po wyroku, ale jeszcze nie prawomocnym. I ostatnia nota obciążeniowa to jest kolejne 12,5 tysiąca złotych - dodał Nowak.

Kolejne 70 tysięcy złotych, z konta właściciela tych jednostek, ściągnął już Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Jak poinformował wojewoda Adam Rudawski ostatnia kwota, 30 tysięcy, to zaliczkowy koszt odholowania statków do Kanału Odyńca.

- Wystąpiliśmy o tzw. zaliczkę na wykonanie zastępcze, również do właściciela, bo on ma taki obowiązek. On również jej nie wniósł, ale również udało się urzędom skarbowym. Jest to firma, która prosperuje normalnie. Okazało się, że te 30 tysięcy kosztów za zastępcze wykonanie wpłynęło do urzędu - dodał Rudawski.

W ocenie wojewody całkowity koszt odholowania jednostek Konrad i Daria zamknie się prawdopodobnie kwotą 24 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
To oficjalna informacja, którą przekazał prezes Ireneusz Nowak. Dodał również, że są to zaległości sięgające dwóch lat z tytułu bezumownego korzystania z nabrzeża.
Kolejne 70 tysięcy złotych, z konta właściciela tych jednostek, ściągnął już Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Jak poinformował wojewoda Adam Rudawski ostatnia kwota, 30 tysięcy, to zaliczkowy koszt odholowania statków do Kanału Odyńca.

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