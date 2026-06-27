Politycy KO i PiS o konferencji ws. odbudowy Ukrainy

Polska scena polityczna podzielona w sprawie oceny efektów konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Przedstawiciele koalicji rządzącej chwalą urobek dwudniowego spotkania, opozycja nie widzi nic, czym można się pochwalić.Dla posłanki Jolanty Niezgodzkiej z Koalicji Obywatelskiej to, co udało się osiągnąć w Gdańsku, zasługuje na miano sukcesu.- My mogliśmy jako kraj pokazać, jaki mamy potencjał, jaki mamy ogromny kapitał. To, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy i możemy też na tym zarabiać. Oczywiście to zawsze jest kwestia trochę walki o to miejsce przy stole i my dzisiaj jako rząd robimy wszystko, żeby jak najlepsze przy stole negocjacyjnym wywalczyć to miejsce. Byłoby idealnie, gdyby wspierał nas w tym prezydent, ale dzisiaj widzimy, że to co robi prezydent, to jest wyłącznie granie na emocjach antyukraińskich - powiedziała Niezgodzka.Zupełnie inaczej na konferencję w Gdańsku patrzy poseł PiS Piotr Uściński. Polityk uważa, że rząd celowo nie chwali się wieloma podpisanymi umowami, bo po prostu ich nie podpisał.- Na stronach rządowych czytam o 200 podpisanych umowach, porozumieniach, listach intencyjnych. W tej konferencji brało udział chyba 70 państw. No i z tych 200 umów tylko rząd się chwali jednym dokumentem podpisanym przez polskie firmy. Nie wiem czy faktycznie wśród pozostałych 199 umów nie ma polskich podmiotów. To jest dobre pytanie, które trzeba zadawać, bo wydaje się, że te umowy raczej są podpisywane pomiędzy podmiotami pochodzących z innych krajów, a nie polskimi - podkreślał Uściński.W czwartek i piątek (25-26.06) w Gdańsku odbyła się organizowana po raz piąty międzynarodowa konferencja, w trakcie której szefowie rządów, przedstawiciele biznesu i instytucji finansowych zastanawiali się, jak wspierać naszego wschodniego sąsiada w odbudowie wojennych zniszczeń. Konferencja jest kontynuacją międzynarodowego formatu zainicjowanego przez państwa G7 oraz platformę darczyńców dla Ukrainy. Jej celem jest koordynacja działań na rzecz odbudowy kraju oraz mobilizacja inwestycji niezbędnych do realizacji tego procesu.