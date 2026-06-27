Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Leśnicy o Puszczy Bukowej: "boli to, że jesteśmy oceniani jako rzeźnicy"

Region Piotr Tolko

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
- Rozmowy ze stroną społeczną nie układają się najlepiej. Nie zgadzamy się z tym, co się o nas pisze i mówi - tak leśniczy leśnictwa Kołowo, Kazimierz Mendak odnosi się do publikacji na temat przyszłości Puszczy Bukowej.
MKiŚ: Puszczy Bukowej nie obejmuje moratorium na wycinkę

MKiŚ: "Puszczy Bukowej nie obejmuje moratorium na wycinkę"

Jest pomysł na zablokowanie wycinki drzew w Puszczy Bukowej
Ochrona Puszczy Bukowej ze sporem w tle
Aktywiści zaniepokojeni planami LP. Leśnicy chcą wrócić do dyskusji o wycince drzew
Dwa lata temu podpisano dokument, według którego bezterminowo wstrzymano wycinkę ponad 80-letnich drzew na terenie puszczy. Wg strony społecznej – teraz leśnicy potajemnie chcą wznowić prace.

Tymczasem - zdaniem leśników - wypracowanie nowego stanowiska w kwestii Puszczy Bukowej jest niezbędne. Jak mówi Kazimierz Mendak – przedstawianie pracy leśników w negatywnym świetle jest krzywdzące.

- Najbardziej boli to, że jesteśmy oceniani jako rzeźnicy. Stan puszczy na dzisiaj, którą wszyscy kochamy, to nie jest dzieło społeczeństwa, tylko tych właśnie leśników, którzy tu od 30-40 lat pracują i dbają - przekonywał.

Zdaniem Kazimierza Mendaka zaprzestanie prac na terenie Puszczy Bukowej sprawi, że las nie przetrwa dla dalszych pokoleń w takiej postaci jak obecnie.

- Nie będzie puszczy w tym stanie. Wejdą gatunki obce, niepożądane. Te odnowienia, które stare buki zostawią po sobie, one znikną. One w cieniu nie urosną. Wymiana pokoleniowa, różny wiek i to pozwoli na przetrwanie puszczy - argumentował.

Cały kompleks Puszczy Bukowej obejmuje prawie 20 tys. hektarów. Właściwy park krajobrazowy, to ponad 9 tys. ha. To teren o ścisłym reżimie ochronnym.

Cała rozmowa w audycji "Na szczecińskiej ziemi".

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Najbardziej boli to, że jesteśmy oceniani jako rzeźnicy. Stan puszczy na dzisiaj, którą wszyscy kochamy, to nie jest dzieło społeczeństwa, tylko tych właśnie leśników, którzy tu od 30-40 lat pracują i dbają - przekonywał.
- Nie będzie puszczy w tym stanie. Wejdą gatunki obce, niepożądane. Te odnowienia, które stare buki zostawią po sobie, one znikną. One w cieniu nie urosną. Wymiana pokoleniowa, różny wiek i to pozwoli na przetrwanie puszczy - argumentował.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni
    (od 21 czerwca oglądane 4293 razy)
  2. W poniedziałek rolnicy zablokują S3
    (od 21 czerwca oglądane 3590 razy)
  3. Prezydent Krzystek: nie ma mojej zgody na kłamstwa i manipulacje
    (od 24 czerwca oglądane 3380 razy)
  4. Protest zachodniopomorskich rolników zakończony
    (od 22 czerwca oglądane 3287 razy)
  5. Wypadek w regionie. Kierowca nie żyje
    (od 21 czerwca oglądane 3057 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ruszył wakacyjny program Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwszy rejs Tramwaju Wodnego w tym sezonie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Metalowe riffy na Łasztowni. Trwa Hells Bells Festival [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Wielgowa protestują przeciw przyjętemu planowi ogólnemu [WIDEO, ZDJĘCIA]
prof. Kamil Kuskowski
Rozpoczął się sezon na jagodzianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty