Leśnicy o Puszczy Bukowej: "boli to, że jesteśmy oceniani jako rzeźnicy"

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

- Rozmowy ze stroną społeczną nie układają się najlepiej. Nie zgadzamy się z tym, co się o nas pisze i mówi - tak leśniczy leśnictwa Kołowo, Kazimierz Mendak odnosi się do publikacji na temat przyszłości Puszczy Bukowej.