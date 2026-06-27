Odra przy bulwarach (nieco już mniej) zaśmiecona

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Hulajnogi oraz lodówka - to ostatnie "zdobycze" spółki Żegluga Szczecińska Turystyka, Wydarzenia wydobyte z Odry w okolicach Bulwaru Piastowskiego.

Jak mówi prezes spółki, Ireneusz Nowak, zdarzyła się tu niedawno również niespodzianka wielkogabarytowa.



- Okazało się przy nabrzeżu pasażerskim, że po sondażu na dnie mamy klapy przykrywające ładownię ze statku lub barki. Także to było coś, co nas najbardziej zaskoczyło - przyznał.



Ireneusz Nowak dodał, że spółka wydobywać musiała z Odry także płotki po imprezie przy nabrzeżu organizowanej. W tym przypadku tzw. winowajcą był jedynie porywisty wiatr.



Edycja tekstu: Jacek Rujna