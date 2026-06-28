Akcje ratunkowe na Bałtyku

Mężczyzna zauważył, że jego dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu – mówi aspirant Izabela Kik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.





- Mężczyzna natychmiast ruszył do wody, aby sprowadzić je w bezpieczne miejsce. Niestety, podczas powrotu znalazł się pod wodą. Mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej nie udało się go uratować - relacjonowała.

Dzieciom nic poważnego się nie stało. Bezpiecznie dotarły na brzeg.

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