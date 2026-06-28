Akcje ratunkowe na Bałtyku

W Międzywodziu ratownicy wyciągnęli z wody dwie, wymagające pomocy, osoby. Mimo szybkiej interwencji ratowników i prowadzonej reanimacji nie udało się uratować 42-letniego mieszkańca powiatu goleniowskiego.
Mężczyzna zauważył, że jego dzieci niebezpiecznie oddalają się od brzegu – mówi aspirant Izabela Kik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.
- Mężczyzna natychmiast ruszył do wody, aby sprowadzić je w bezpieczne miejsce. Niestety, podczas powrotu znalazł się pod wodą. Mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej nie udało się go uratować - relacjonowała.
Dzieciom nic poważnego się nie stało. Bezpiecznie dotarły na brzeg.***
W Darłowie ratownicy podjęli z wody trzy osoby, jedna jest reanimowana.
Do podobnej interwencji doszło także w Mrzeżynie, gdzie również podjęto z wody dwie osoby, jednak na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
Ratownicy apelują, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Dzięki ich obecności czas dotarcia z pomocą jest znacznie krótszy, co w sytuacji zagrożenia życia może mieć decydujące znaczenie.
Warto również pamiętać, że w Bałtyku mogą występować niebezpieczne prądy wsteczne, które w krótkim czasie potrafią oddalić pływaka od brzegu.
Edycja tekstu: Jacek Rujna