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Bezrobocie wśród młodych szybko rośnie

Region Julia Nowicka

W Powiatowych Urzędach Pracy w Zachodniopomorskiem czeka około trzech tysięcy ofert pracy na wakacje. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
W Powiatowych Urzędach Pracy w Zachodniopomorskiem czeka około trzech tysięcy ofert pracy na wakacje. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Młodzi powinni poszukiwać praktyk i stażu już na studiach - przekonuje ekspertka.
Rynek pracy sezonowej staje się rynkiem pracodawcy. Według raportu OLX w tym roku ofert pracy na wakacje było 15 proc. mniej niż w ubiegłym. Jak mówi dyrektorka agencji pracy LSJ HR Group, Katarzyna Opiekulska-Sozańska, bezrobocie u młodych osób bardzo szybko wzrasta.

- Jest ciężko, najwięcej pracy dla młodych ludzi jest w paśmie nadmorskim i faktycznie tam są oferty pracy, bardzo często są to oferty pracy z zakwaterowaniem, oczywiście w większości przypadków wymagana jest książeczka zdrowia - powiedziała.

Zdaniem ekspertki pracodawcy poszukują konkretnych umiejętności, zazwyczaj technicznych.

- Wyróbcie sobie wcześniej książeczkę zdrowia, zróbcie kurs na "udety", czyli na wózki widłowe, zróbcie sobie uprawnienia elektryczne jako dodatkową kompetencję, ponieważ rynek pracy się bardzo zmienia - zalecała.

Oprócz wysyłania CV online, ekspertka poleca osobiście odwiedzać miejsca pracy z prośbą o rozmowę z managerem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jest ciężko, najwięcej pracy dla młodych ludzi jest w paśmie nadmorskim i faktycznie tam są oferty pracy, bardzo często są to oferty pracy z zakwaterowaniem, oczywiście w większości przypadków wymagana jest książeczka zdrowia - powiedziała.
- Wyróbcie sobie wcześniej książeczkę zdrowia, zróbcie kurs na "udety", czyli na wózki widłowe, zróbcie sobie uprawnienia elektryczne jako dodatkową kompetencję, ponieważ rynek pracy się bardzo zmienia - zalecała.

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