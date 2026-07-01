Bezrobocie wśród młodych szybko rośnie

Młodzi powinni poszukiwać praktyk i stażu już na studiach - przekonuje ekspertka.
Rynek pracy sezonowej staje się rynkiem pracodawcy. Według raportu OLX w tym roku ofert pracy na wakacje było 15 proc. mniej niż w ubiegłym. Jak mówi dyrektorka agencji pracy LSJ HR Group, Katarzyna Opiekulska-Sozańska, bezrobocie u młodych osób bardzo szybko wzrasta.
- Jest ciężko, najwięcej pracy dla młodych ludzi jest w paśmie nadmorskim i faktycznie tam są oferty pracy, bardzo często są to oferty pracy z zakwaterowaniem, oczywiście w większości przypadków wymagana jest książeczka zdrowia - powiedziała.
Zdaniem ekspertki pracodawcy poszukują konkretnych umiejętności, zazwyczaj technicznych.
- Wyróbcie sobie wcześniej książeczkę zdrowia, zróbcie kurs na "udety", czyli na wózki widłowe, zróbcie sobie uprawnienia elektryczne jako dodatkową kompetencję, ponieważ rynek pracy się bardzo zmienia - zalecała.
Oprócz wysyłania CV online, ekspertka poleca osobiście odwiedzać miejsca pracy z prośbą o rozmowę z managerem.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jest ciężko, najwięcej pracy dla młodych ludzi jest w paśmie nadmorskim i faktycznie tam są oferty pracy, bardzo często są to oferty pracy z zakwaterowaniem, oczywiście w większości przypadków wymagana jest książeczka zdrowia - powiedziała.
Zdaniem ekspertki pracodawcy poszukują konkretnych umiejętności, zazwyczaj technicznych.
- Wyróbcie sobie wcześniej książeczkę zdrowia, zróbcie kurs na "udety", czyli na wózki widłowe, zróbcie sobie uprawnienia elektryczne jako dodatkową kompetencję, ponieważ rynek pracy się bardzo zmienia - zalecała.
Oprócz wysyłania CV online, ekspertka poleca osobiście odwiedzać miejsca pracy z prośbą o rozmowę z managerem.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Jest ciężko, najwięcej pracy dla młodych ludzi jest w paśmie nadmorskim i faktycznie tam są oferty pracy, bardzo często są to oferty pracy z zakwaterowaniem, oczywiście w większości przypadków wymagana jest książeczka zdrowia - powiedziała.