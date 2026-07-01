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Lato na szczecińskim placu Batorego, czyli co robić w środy w środku miasta [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Lato w sercu miasta, czyli środy pełne atrakcji na placu Batorego - to właśnie tam ruszył cykl letnich spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Polites.
W każdą środę od godziny 16 na mieszkańców czekają bezpłatne warsztaty, gry, animacje i sportowe aktywności prowadzone przez lokalnych i zagranicznych wolontariuszy. Co tydzień organizatorzy przygotowują nowy program.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, szczególnie dla rodzin z dziećmi.

- Przyjemnie się tu spędza czas. Ostatnio zrobiłem parę kreatywnych rzeczy... - Takie atrakcje są, że możesz sobie kopać... Tam będzie jakieś malowanie. Ja koloruję tutaj tego gryfa, a tutaj kto chce, to może napisać życzenia dla Szczecina z okazji tych 81. urodzin. - I będzie tam łowienie ryb, plastikowych ryb... - Jak się nudzisz w domu to możesz tu przyjść, pobawić się, zjeść arbuza zdrowego, napić się lemoniady... Generalnie to jest ciekawe - mówiły dzieci.

- Jest to fajna oferta, potrzebna w centrum miasta i dla tych dzieci, które tu spędzają czas i wakacje, ale też mówimy, że jest to dla wszystkich, dla dorosłych, bo co tydzień robimy jakąś inną aktywność związaną z wolontariatem - powiedziała Ania Biały ze Stowarzyszenia Polites.

Lato na Placu Batorego potrwa do końca sierpnia, spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 16-18.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]

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