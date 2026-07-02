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Uciekał pod prąd, pijany i bez prawka [WIDEO]

Region Elżbieta Bielecka

Zrzut ekranu: Youtube/Zachodniopomorska Policja
Zrzut ekranu: Youtube/Zachodniopomorska Policja
Uciekał przed policją pod prąd drogą ekspresową, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie.
Policjanci z koszalińskiej drogówki w nocy w Mścicach próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Peugeota. Ten jednak zaczął uciekać - wjechał na S6 węzłem Koszalin Północ, a później jechał pod prąd w kierunku Kołobrzegu. Funkcjonariusze zatrzymali go po kilku kilometrach. Okazało się, że 32-latek miał 2,7 promila alkoholu w organizmie, nie miał za to prawa jazdy.

W samochodzie była z nim 52-letnia pasażerka - badanie wykazało u niej cztery promile. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Sprawą kierowcy zajmie się sąd.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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