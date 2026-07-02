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Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskich Pomorzan. Od niedzieli udrożniony zostanie dojazd do tej części miasta od strony ulicy Kolumba.
- Po dłuższej przerwie zostanie otwarty przejazd z Alei Powstańców Wielkopolski w ulicę Smolańską w dwóch kierunkach. To będzie umożliwiało dojazd do Pomorzan także od strony ulicy Kolumba i wyjazd z Pomorzan także przez Kolumba. Także myślę, że dla kierowców to jest najważniejsze - zapowiada Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Również od niedzieli pojawi się w alei Powstańców Wielkopolskich ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Obowiązywać będzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Smolańską do skrzyżowania z ulicą Frysztacką.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Po dłuższej przerwie zostanie otwarty przejazd z Alei Powstańców Wielkopolski w ulicę Smolańską w dwóch kierunkach. To będzie umożliwiało dojazd do Pomorzan także od strony ulicy Kolumba i wyjazd z Pomorzan także przez Kolumba. Także myślę, że dla kierowców to jest najważniejsze - zapowiada Wojciech Jachim ze spółki Tramwaje Szczecińskie.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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