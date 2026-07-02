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Mieszkańcy Szczecina tworzyli swoje małe kwietniki [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Szczeciński Inkubator Sektorów Kreatywnych zielenią stoi. A to wszystko dzięki warsztatom kreatywnym "Zielona Przystań 2".
W planie mnóstwo atrakcji: malowanie donic, sadzenie kwiatów czy wspólna budowa kwietnika.

- Tu ziemia dla kwiatów. - Idzie bardzo dobrze. Przyszłam tu porozmawiać trochę z kwiatami, pocieszyć się nimi i sprawia mi to przyjemność. - Podoba mi się bardzo, aż żałuję, że wcześniej nie przyjeżdżałem. Stworzyłem takie ładne serduszko z kwiatkami, po prostu, żeby to taki bukiecik był. Ja taki jestem, bardzo dużo kolorów lubię, bardzo kolorystycznie. - Mamy tutaj np. petunie, ale też różne inne. Tutaj mamy taką trawkę. Sam wybierałem, po prostu ładne te kwiatki były - mówią uczestnicy warsztatów.

- Realizujemy dzisiaj projekt z programu Społecznik. Robimy takie wydarzenie, które nazywa się Zielona Przystań 2. Zaprosiliśmy mieszkańców Szczecina do zrobienia takiego swojego małego kwietnika - mówi Magda Roman z Inkubatora Sektorów Kreatywnych.

Po pracach ogrodniczych na uczestników wydarzenia czekało ognisko.

Edycja tekstu: Michał Król
bylo, sadzą kwiatki

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