Mieszkańcy Szczecina tworzyli swoje małe kwietniki [ZDJĘCIA]

Szczeciński Inkubator Sektorów Kreatywnych zielenią stoi. A to wszystko dzięki warsztatom kreatywnym "Zielona Przystań 2".

Edycja tekstu: Michał Król

W planie mnóstwo atrakcji: malowanie donic, sadzenie kwiatów czy wspólna budowa kwietnika.- Tu ziemia dla kwiatów. - Idzie bardzo dobrze. Przyszłam tu porozmawiać trochę z kwiatami, pocieszyć się nimi i sprawia mi to przyjemność. - Podoba mi się bardzo, aż żałuję, że wcześniej nie przyjeżdżałem. Stworzyłem takie ładne serduszko z kwiatkami, po prostu, żeby to taki bukiecik był. Ja taki jestem, bardzo dużo kolorów lubię, bardzo kolorystycznie. - Mamy tutaj np. petunie, ale też różne inne. Tutaj mamy taką trawkę. Sam wybierałem, po prostu ładne te kwiatki były - mówią uczestnicy warsztatów.- Realizujemy dzisiaj projekt z programu Społecznik. Robimy takie wydarzenie, które nazywa się Zielona Przystań 2. Zaprosiliśmy mieszkańców Szczecina do zrobienia takiego swojego małego kwietnika - mówi Magda Roman z Inkubatora Sektorów Kreatywnych.Po pracach ogrodniczych na uczestników wydarzenia czekało ognisko.