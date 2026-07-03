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Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Za nieco ponad dwa miesiące dowiemy się, dlaczego w jezdni w Alei Powstańców Wielkopolskich powstało zapadlisko.
Szczeciński magistrat zlecił wykonanie ekspertyzy Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu. Po kolejnych 20 dniach ma powstać plan naprawczy jezdni.

Dziura w alei Powstańców Wielkopolskich jest z nami od marca i nawet doczekała się swojej pinezki w Googlu. Mieszkańcom jednak nie jest do śmiechu.

- Tragedia, bo to jest po prostu niewiarygodne... Fachowcy by to załatwili w parę godzin. - Nie jest to od niedawna, już trochę ta dziury tu jest. To dość spore utrudnienie dla kierowców - mówią Szczecinianie.

Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim tłumaczy, że zaraz po zakończeniu ekspertyz rozpocznie się naprawa drogi. - Decyzje o ewentualnym wykonawcy wcześniej zapadną, także będzie można bezzwłocznie przystąpić do naprawy - dodaje.

Na ten czas obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu, a nitka prowadząca w kierunku Pomorzan pozostanie dwukierunkowa.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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