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Sztuczna inteligencja pomaga studentom w pisaniu prac dyplomowych

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)
Obrony prac licencjackich i magisterskich trwają, a sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza na uczelnie. Wykorzystanie SI w pracach dyplomowych jest dozwolone, ale tylko w ograniczonym zakresie - na przykład jako element wyszukiwania źródeł.
Jednak niektórzy studenci ze Szczecina przyznają, że z tej wirtualnej pomocy korzystają chętnie.

- Pisanie bardzo ciężko, jak krew z nosa. Myślę, że całą pracę napisałem w ostatnie dwa miesiące. Oczywiście nie używałem AI. Ani troszeczkę, nigdy w życiu bym się czegoś takiego nie odważył zrobić. - Antyplagiat łatwo poszedł, tylko dwa procent, także myślę, że całkiem, całkiem. Użyłam SI do przetłumaczenia na angielski streszczenia. - Czasu było mało, za późno się zabrałem. Trwało to około miesiąc, musiałem przyspieszyć. - Myślę, że sztuczna inteligencja jest bardzo dobrym narzędziem do wyszukiwania źródeł. Podaje linki, skraca po prostu proces pisania - mówią studenci.

Widać, że studenci korzystają z nowoczesnych technologii, natomiast mamy antyplagiat, które wyłapuje nadwyżkę takiej "pomocy" - mówi dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, prorektor ds. organizacji i współpracy z gospodarką.

- Jest w stanie zweryfikować, jest w stanie określić w jakich obszarach, czy w obszarze językowym, czy dużego fragmentu treści, czy metodycznie. Jest dosyć zaawansowany. Sam niedawno kończyłem studia podyplomowe i widziałem tę funkcjonalność w systemie antyplagiatowym - mówi Pietrusewicz.

Sztuczna inteligencja nie może napisać pracy za studenta. Ekspert przekazał, że w tym roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym żadna praca nie została zdyskwalifikowana z powodu nadmiernego wykorzystania AI.

Edycja tekstu: Michał Król
Jednak niektórzy studenci ze Szczecina przyznają, że z tej wirtualnej pomocy korzystają chętnie.
Widać, że studenci korzystają z nowoczesnych technologii, natomiast mamy antyplagiat, które wyłapuje nadwyżkę takiej "pomocy" - mówi prof. Krzysztof Pietrusewicz z ZUT.

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Przecież o to chodzi. Likwidacja zadań domowych, ograniczenia sprawdzianów. Uczniowie będą kombinować,by pójść na łatwiznę. A ''bracia'' za zachodniej granicy potrzebują do szparagów.

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