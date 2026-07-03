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"Gryf Film" w Kinie Pionier [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
W szczecińskim kinie Pionier 1907 rozpoczął się przegląd pod nazwą "Gryf Film". Przez dwa dni będzie można zobaczyć tu produkcje kręcone w mieście na przestrzeni wielu lat - od klasyków po współczesne thrillery.
W programie m.in. „Młode wilki”, „Obietnica” czy też „Anatomia zła”, ale również spotkania z twórcami filmowymi. Organizatorzy podkreślają, że to kameralny przegląd, który ma przypominać filmową historię Szczecina.

- To pierwsza edycja tej niezwykłej imprezy. - To myślę, że jest ważne wydarzenie dla Szczecina. Obejrzeć kilka filmów, które związane są z naszym miastem. - Szczecin jak Szczecin, ale kino Pionier, to najstarszy kino świata. - Nie oglądałam nigdy tego filmu i chciałam zobaczyć, bo był zrealizowany w Szczecinie. - Mamy miłe wspomnienia, bo ten film był kręcony na naszej dzielnicy - mówią widzowie.

- Oczywiście najbardziej Szczecin rozsławiły "Młode Wilki", ale to nie jest jedyny film, który warto polecać. Naprawdę mamy kilka takich filmów, których nie musimy się wstydzić, które warto oglądać, warto przypomnieć i warto się nimi chwalić - mówi Dariusz Staniewski, współorganizator.

Wydarzenie odbywa się w ramach Urodzin Szczecina, a bilety kosztują 20 zł. Na zakończenie zaplanowano spacer po mieście śladami miejsc znanych z planów filmowych. Program filmów znajdziecie tutaj.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]

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