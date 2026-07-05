"Relaksujemy się dźwiękiem, swoim głosem i drugą osobą" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wspólny śpiew, improwizacja i uważne słuchanie zamieniły się w spokojną pracę z głosem w ramach warsztatów „Mandala Głosu” na COME WITH US FESTIVAL, który odbywa się w Szczecinie.

Atrakcje w ramach festiwalu potrwają do godziny 18 na polanie obok Teatru Letniego w Parku Kasprowicza.

To festiwal łączący muzykę elektroniczną, warsztaty i działania artystyczne w luźnej, otwartej formule. Uczestnicy „Mandali Głosu” pracowali z głosem w grupie m.in. eksperymentując i poznając go w praktyce na nowo.- Relaksujemy się dźwiękiem, swoim głosem, drugą osobą. - Super opcja na złapanie dystansu do rzeczywistości, wyciszenia. - Jest to taka trochę forma jakby medytacji głosem. Można przymknąć sobie oczy. Wprowadza w taki mocny relaks - mówią uczestnicy warsztatów.- Głównym bohaterem jest głos przeznaczony dla osób, które chcą pracować z głosem w wymiarze ludzkim, organicznym, że on jest naszym pewnym darem, pewnym naszym narzędziem. Dużo pracujemy z głosem też w fizjologiczny sposób, żeby go lepiej poznać. Ludzie zawsze wychodzą w lepszym nastroju i doenergetyzowani - przyznaje Maria Kula, artystka muzyczna i wizualna.