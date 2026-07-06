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Pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: koszalin.policja.gov.pl
źródło: koszalin.policja.gov.pl
Do zdarzenia doszło w powiecie koszalińskim. Policjanci dostali zgłoszenie, że kierujący renaultem miał znajdować się pod wpływem alkoholu.
Mundurowi udali się do miejscowości Mścice, gdzie zauważyli wskazany pojazd. Kierowca, gdy zobaczył funkcjonariuszy, zaczął uciekać. W pewnym momencie wjechał na teren jednej z posesji.

Gdy policjanci chcieli przeprowadzić kontrolę 41-latek nagle ruszył do tyłu i uderzył w radiowóz. Następnie odjechał w kierunku Kołobrzegu.

Pościg zakończył się dopiero w Sarbinowie. Mężczyzna porzucił auto i zaczął uciekać pieszo.

Policjanci szybko go zatrzymali. 41-latek trafił do aresztu. Alkomat wykazał blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód został zabezpieczony i odholowany na parking. Teraz mężczyzna odpowie za swoje czyny przed sądem. Edycja tekstu: Jacek Rujna

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