Pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]

Do zdarzenia doszło w powiecie koszalińskim. Policjanci dostali zgłoszenie, że kierujący renaultem miał znajdować się pod wpływem alkoholu.

Mundurowi udali się do miejscowości Mścice, gdzie zauważyli wskazany pojazd. Kierowca, gdy zobaczył funkcjonariuszy, zaczął uciekać. W pewnym momencie wjechał na teren jednej z posesji.





Gdy policjanci chcieli przeprowadzić kontrolę 41-latek nagle ruszył do tyłu i uderzył w radiowóz. Następnie odjechał w kierunku Kołobrzegu.





Pościg zakończył się dopiero w Sarbinowie. Mężczyzna porzucił auto i zaczął uciekać pieszo.



