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Szczecin ma więcej mieszkańców niż oficjalne dane. Dyskusja w "RSnW"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecin na co dzień jest większym miastem, niż pokazują oficjalne statystyki, ale to oznacza także większe wyzwania dla samorządu. O tym mówili goście audycji „Radio Szczecin na Wieczór”, komentując eksperymentalne badanie Głównego Urzędu Statystycznego.
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Badanie oparte na tzw. „śladach życia” wykazało, że w Szczecinie przebywa ponad 427 tys. osób, choć oficjalnie miasto liczy niespełna 384 tys. mieszkańców.

Rzecznik GUS Krzysztof Jedlak podkreśla, że badanie pokazuje rzeczywistą liczbę osób korzystających z miasta. - Gdybym był włodarzem, nie czułbym się nimi w żaden sposób zobowiązany do podejmowania takich lub innych działań, ale brałbym je pod uwagę, planując choćby transport czy inne usługi publiczne. Należałoby dążyć do tego, żeby zaspokajać potrzeby osób, które w mieście realnie, rzeczywiście przebywają - mówi Gedlak.

Ekonomistka prof. Aneta Zelek zwraca uwagę, że za większą liczbą osób w Szczecinie idą także nowe obowiązki dla miasta. - Możemy być dumni, że przyciągamy, magnesujemy mieszkańców do nas, ale z drugiej strony to stawia olbrzymie wyzwanie przed miastem, żeby zabezpieczyć potrzeby tych właśnie rezydujących, nawet jeśli nie rezydują na stałe - uważa prof. Zelek.

Według eksperymentalnego badania GUS, w Szczecinie przebywa około 56 tys. cudzoziemców. GUS zastrzega, że wyniki nie są oficjalnymi statystykami ludności.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Rzecznik GUS Krzysztof Jedlak podkreśla, że badanie pokazuje rzeczywistą liczbę osób korzystających z miasta.
Ekonomistka prof. Aneta Zelek zwraca uwagę, że za większą liczbą osób w Szczecinie idą także nowe obowiązki dla miasta.

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