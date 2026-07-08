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Wycieczka za ponad 100 tysięcy złotych, radny domaga się wyjaśnień

Region Krzysztof Cichocki

Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczeciński radny pyta o wycieczkę szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego za 123 tysiące złotych.
Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości chce wyjaśnień w sprawie zagranicznego wyjazdu zorganizowanego przez SPA Klonowica. W rejestrze umów spółki znalazł informację o podróży do Włoch i Szwajcarii, która kosztowała ponad 123 tysiące złotych.

Chodzi o umowę z 5 lutego tego roku, zawartą z biurem podróży na organizację wycieczki pod nazwą „Włoska wiosna ze szwajcarskim akcentem” - tłumaczy Romianowski.

- To są 123 tys. zł, prawdopodobnie wydane na wycieczkę. No i teraz pytanie do Włoch, do Szwajcarii, czy brali udział pracownicy, czy tylko kwestia zarządu, w jakich hotelach przebywali. To są rzeczy, o których myślę, że warto pytać, a szczególnie w dobie tego, co się działo w Szpitalu Południowym - podkreśla Romianowski.

Radny podkreśla, że w przypadku miejskich firm mieszkańcy powinni wiedzieć, na co wydawane są pieniądze.

- Cały czas słyszymy, że kierowcy nie mogą osiągnąć pewnego pułapu, jeżeli chodzi o zarobki, a tutaj być może okaże się, że spółka zamiast na podwyżki dla kierowców, wydatkuje środki na wycieczki. Ja tego oczywiście dzisiaj nie wiem - dodaje radny.

Zwróciliśmy się do SPA Klonowica z prośbą o wyjaśnienia dotyczące wyjazdu. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Chodzi o umowę z 5 lutego tego roku roku, zawartą z biurem podróży na organizację wycieczki pod nazwą „Włoska wiosna ze szwajcarskim akcentem” - tłumaczy Romianowski.
Radny podkreśla, że w przypadku miejskich firm mieszkańcy powinni wiedzieć, na co wydawane są pieniądze.

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ciekawa ciekawostka... Może ktoś dosłownie zinterpretował SPA jako SPA ;)

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