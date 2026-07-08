Wycieczka za ponad 100 tysięcy złotych, radny domaga się wyjaśnień

Szczeciński radny pyta o wycieczkę szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego za 123 tysiące złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości chce wyjaśnień w sprawie zagranicznego wyjazdu zorganizowanego przez SPA Klonowica. W rejestrze umów spółki znalazł informację o podróży do Włoch i Szwajcarii, która kosztowała ponad 123 tysiące złotych.Chodzi o umowę z 5 lutego tego roku, zawartą z biurem podróży na organizację wycieczki pod nazwą „Włoska wiosna ze szwajcarskim akcentem” - tłumaczy Romianowski.- To są 123 tys. zł, prawdopodobnie wydane na wycieczkę. No i teraz pytanie do Włoch, do Szwajcarii, czy brali udział pracownicy, czy tylko kwestia zarządu, w jakich hotelach przebywali. To są rzeczy, o których myślę, że warto pytać, a szczególnie w dobie tego, co się działo w Szpitalu Południowym - podkreśla Romianowski.Radny podkreśla, że w przypadku miejskich firm mieszkańcy powinni wiedzieć, na co wydawane są pieniądze.- Cały czas słyszymy, że kierowcy nie mogą osiągnąć pewnego pułapu, jeżeli chodzi o zarobki, a tutaj być może okaże się, że spółka zamiast na podwyżki dla kierowców, wydatkuje środki na wycieczki. Ja tego oczywiście dzisiaj nie wiem - dodaje radny.Zwróciliśmy się do SPA Klonowica z prośbą o wyjaśnienia dotyczące wyjazdu. Do tematu będziemy wracać.